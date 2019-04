MLS: Németh ezúttal gólpasszt adott, de nem tudott nyerni a Sporting KC

Sallói Dániel is pályára lépett a mérkőzésen.

Az legutóbbi fordulójának zárómeccsén a Sporting Kansas City hazai pályán játszott 2-2-es döntetlent a New York Red Bullsszal.

A bajnokságban már négy találatnál járó Németh Krisztián ezúttal is kezdőként kapott lehetőséget, és a 24. percben a bizalmat egy gólpasszal hálálta meg. A magyar válogatott támadó egy bedobás után pontosan készítette le a labdát Johnny Russelnek, aki ezután kilőtte a hosszú alsó sarkot.

A folytatásban előbb Daniel Royer egyenlített, majd Brian White találatávalf fordítani is tudtak a vendégek, de végül Gianluca Busio a 88. percben pontot mentett a Sportingnak. A New York Red Bulls végül tíz emberrel fejezte be a meccset, miután Kakut kiállították, amiért dühében az oldalvonal mellett helyet foglaló szurkolók közé rúgta a labdát.

A kansasi csapatba a 83. percben csereként állt be Sallói Dániel, Baráth Botond viszont a kispadról nézte végig a találkozót.

Itt nézhetitek meg a meccs összefoglalóját: