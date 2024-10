MK: Nem történt meglepetés, továbbjutott idegenben a címvédő

3-0-ra nyert a Paks a Mezőörs ellen.

A várakozásnak megfelelően magabiztos, 3-0-s győzelemmel jutott tovább a címvédő Paks a Mezőörssel szemben a labdarúgó MOL Magyar Kupa harmadik fordulójából.

A 32 közé jutásért kiírt találkozót eredetileg szeptember 15-én kellett volna lejátszani, de a vármegyei első osztályban szereplő klub - a Pakssal egyetértésben - az időjárási körülmények miatt halasztást kért. Ezt a magyar szövetség (MLSZ) elutasította, ennek nyomán pedig a házigazda mezőörsiek elálltak az összecsapás megrendezésétől. Az MLSZ első döntése értelmében a Paks 3-0-s végeredménnyel jutott tovább, de a Mezőörs felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, a szövetség pedig megváltoztatta határozatát, melynek nyomán szerdán lejátszották a mérkőzést.



A korai kezdés ellenére szép számban jelentek meg szurkolók a mérkőzésen, melyen a papírformának megfelelően a Paks diktálta a tempót. Ez végül a 26. percben érett góllá, Tóth Barna szerezte meg a vezetést a címvédő számára, de azért szép támadásokat a hazaiak is vezettek.



A második félidő elején aztán hamar bajba került a Mezőörs, az 50. percben kezezés miatt tizenegyeshez jutott a Paks, amelyet Ötvös Bence értékesített. Az i-re a pont a 78. percben került fel, Gyurkits Gergő is beköszönt, ezzel eldöntve végleg az összecsapást.

A Paks az október végén esedékes következő körben - akárcsak tavaly - a másodosztályú Budapest Honvédhoz látogat. Egy éve a negyedik fordulóban a későbbi győztes tolnaiak 2-2-es döntetlen után 11-esekkel jutottak tovább.

MOL Magyar Kupa, 3. forduló (a 32 közé jutásért):

Mezőörs KSE (megyei I.)-Paksi FC 0-3 (0-1)