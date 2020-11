MK: játék nélkül jutott tovább a Haladás

Koronavírusjárvány miatt másodszor is elmarad a Ménfőcsanak- -mérkőzés. A vendégek így játék nélkül jutottak tovább.

A két együttes eredetileg október 27-én csapott volna össze a Magyar Kupa 32 közé jutásáért Győr-Ménfőcsanakon. Ám a találkozót megelőző COVID teszt során kiderült, a hazai együttes húszas keretéből 15-en fertőződtek meg a koronavírussal. Ezért az NB III-as klub kérte a Haladást és az MLSZ-t, hogy halasszák el a meccset, melyet a szombathelyi együttes el is fogadott, új időpontként pedig november 11-ét, jelölt ki a szövetség.

Noha a hazaiak vasárnapi NB III-as bajnokijukon, meglehetősen felforgatott összeállításban ugyan, de pályára léptek: a 48 éves korábbi 11-szeres válogatott, jelenlegi technikai vezető Korsós Attila is mezt húzott – a szerdai kupameccset már nem vállalták. Az első csapat keretébe tartozó ménfőcsanaki játékosok túlnyomó többsége ugyanis koronavírus-fertőzött.

A szabályok értelmében még egyszer nem lehet elhalasztani a találkozót, ezért a Szombathelyi Haladás 3-0-s gólkülönbséggel, játék nélkül jutott a legjobb 32 közé.

