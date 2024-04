MK: A 90. percben még továbbjutásra állt a Vasas, mégis 5-2-re kikapott

A hosszabbításban ritmust váltott a Paks

Az élvonalban ezüstérmes helyen álló Paks hosszabbítás után 4-2-re nyert a másodosztályban harmadik Vasas otthonában a labdarúgó MOL Magyar Kupa szerdai első negyeddöntőjében.

A két együttes tavaly is a negyeddöntőben találkozott, akkor a még élvonalbeli Vasas Pakson nyert 3-2-re, hogy aztán a másodosztályú Budafok ellen búcsúzzon a négy között.

A mostani összecsapásuk első félidejében az esélyesebb tolnaiak játszottak veszélyesebben, több távoli lövéssel is próbálkoztak és a szögleteiknél is izgulniuk kellett a hazai drukkereknek. Kaput azonban az első félórában egyik együttes sem talált, de a Vasas az első húsz perc vendégfölénye után egyre többször jutott el a paksi tizenhatoshoz. Vezetést az utolsó perchez érve mégis a zöld-fehérek szereztek: egy elrontott Vasas-lehetőség utáni, gyorsan felépített támadás végén Haraszti lövése Tóthról pattant védhetetlenül a hazai hálóba. A találkozón ez volt az első kaput eltaláló kísérlet.

A szünetben a hazaiakat edző Gera Zoltán két cserével frissített csapatán, amely szűk 15 percet követően egyenlített: egy labdaszerzés után a csereként beállt Szánthó indult meg, jobb oldalon szöktette Tóthot, akinek centerezését Holdender ugyan elsőre közvetlen közelről a kapusba rúgta, de a földön ülő támadóra szerencsésen visszapattanó labda végül a fejéről utat talált a kapuba.

Ezt követően lendületben maradt ugyan a belelkesülő házigazda, de a Paks szépen lassan átvette az irányítást, és előbb Uramnak kellett nagyot védenie, majd a hajrára fordulva egy szabadrúgásnál csak a felső léc mentette meg a hazaiakat az újabb találattól. A 84. percben Kocsis vétlen, de tizenhatoson belüli kezezése után Vad II István játékvezető videózást követően tizenegyest ítélt, amit Tóth Milán magabiztosan lőtt a léc alá, de a paksiak a 90. percben Papp szép egyéni megmozdulásával hosszabbításra mentették az összecsapást.

A ráadásban Böde alig három perc után ismét megszerezte a vezetést a Paksnak: a 25-szörös válogatott csatár Baráth rossz labdalevételét kihasználva, hét méterről, középről bombázott a kapuba, s a tolnaiak úgy tűnt, igyekeznek le is zárni a mérkőzést, mert nem álltak vissza védekezni. A Vasasnak is akadt nagy helyzete, a paksiak azonban a ráadás második félidejében eldöntötték a továbbjutást: előbb a Böde lerántásért megítélt büntetőt Hahn elsőre ugyan kihagyta, de a kipattanónál már nem hibázott, az utolsó percekben pedig még Windecker is gól szerzett.