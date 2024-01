Mit keres ennyi Kisvárdáról érkezett ukrán fiatal a Puskás Akadémián?

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A kérdés már jóval korábban felmerülhetett volna, de az októberi ifjúsági Bajnokok Ligája-mérkőzés adott neki nyomatékot, ahol öt ukrán játékossal álltak fel a felcsútiak. Miközben az a küldetésük, hogy a magyar futballnak nevelik a hazai és határon túli magyar tehetségeket. A Puskás Akadémia szakembereit nem tudtuk szóra bírni az ügyben, Révész Attilát, a Kisvárda sportigazgatóját igen. Azt mondja, sok ukrán fiatalnak van magyar felmenője, a szerepeltetésük pedig abszolút érdekünk, mert olyan elhivatottsággal, olyan mentalitással készülnek, játszanak, amiből csak tanulni tudnak a lagymatagságra hajlamos hazai labdarúgók. Révész állítja, hamarosan a magyar utánpótlás-válogatottakban is felbukkannak majd a legtehetségesebb ukrajnai fiatalok, és ez így helyes. A bunteto.com írását szemléztük.

Idén az UEFA Youth League-ben, vagyis az ifjúsági Bajnokok Ligájában a Puskás Akadémia U19-es csapata képviselte a magyar színeket. Az azeri Gabala elleni idegenbeli 1–1 ígéretesnek tűnt, ám az október 25-i visszavágót nem az esélyesebb magyar csapat nyerte, hanem a vendégek, akik így továbbjutottak a második fordulóba (ahol azonban 7–0-s összesítéssel búcsúztatta őket az Olympiakosz). A felcsúti visszavágón a magyar csapat ezzel a tizeneggyel állt fel: Perczel – Makara, Vajda R., Umathum, Markgráf – Dimitrijev, Oszadcsij, Vékony – Szabari, Piscsur, Jablonszkij.

A Puskás kezdőjében öt ukrán játékos kapott helyet, csereként pedig érkezett a szintén ukrán Dmitro Lahuncov, illetve a kanadai születésű horvát Luka Juricic is. A sok idegenlégiós szereplése azért vet fel kérdéseket, mert a Puskás Akadémia alapításától fogva küldetésének tekinti, hogy a lehető legtöbb és legjobb képességű magyar fiatalt csábítsa magához, akiket aztán a bentlakásos, minden igényt kielégítő intézményben a magyar válogatottak, a hazai labdarúgás számára nevelhet.

Mi épp ezért elsősorban a felcsúti ukrán játékosokra összpontosítunk, akik feltűnően nagy számban vannak jelen a Puskás Akadémián. Dmitro Dimitrijev (17 éves) 2022 októberében a Csernomorec Odesszából érkezett a Puskáshoz, Makszim Oszadcsij (18) 2022 májusában a Metaliszt Harkivtól, Oleh Jablonszkij (18) a Sahtar Donyecktől 2022 augusztusában. A Puskás U19-es csapatában ott van még Vladiszlav Taraszevics (17), aki 2022 májusában igazolt a Ruh Lvivtől a Felcsút SE-be, majd idén a Puskáshoz. Az U14-es csapatban Anton Szerbint találjuk, aki a munkácsi akadémiáról érkezett tavaly májusban.

Több ukrán fiatal is futballozik Felcsúton, aki az idei ifi BL-meccsen is játszottak, és egészen hasonló körülmények között érkeztek a Várda Labdarúgó Akadémiáról a Puskáshoz. Olekszandr Piscsur (17) 2022 februárjában került Kisvárdára, és abban az évben júliusban távozott Felcsútra. Bohdan Makara (19) még 2019 áprilisában került az SDYUSHOR Uzhgorodtól a Kisvárdához, augusztus végén pedig már a Puskásnál szerepelt. Dmitro Lahuncov (17) csereként szállt be az ifi-BL mérkőzésen. Ő 2020 februárjában érkezett a Várda akadémiájára, és augusztusban indult tovább Felcsútra. Kirilo Janickij (20) a felcsúti tartalékcsapat, a Puskás Akadémia II játékosa jelenleg, 2020 februárjában igazolt a munkácsi akadémiáról Kisvárdára, majd augusztusban ő is Felcsút felé vette az irányt.

Mind a négyüknek pontosan ugyanaz volt az útja: Ukrajnából kerültek a kisvárdai akadémiára, egyaránt öt vagy hat hónapot futballoztak ott, és utána mentek tovább a Puskás Akadémiára.

Szerettük volna megkérdezni a Puskás Akadémia vezetőitől, hogy van-e valamilyen különleges szakmai együttműködés a Várda Akadémia és a Puskás között, ami miatt ennyi ukrán születésű játékos érkezik Kisvárdáról? Illetve, arra is kíváncsiak lettünk volna, hogy ha a Puskásnak saját megfogalmazása szerint az a hitvallása, hogy a magyar futballnak neveli a legjobb hazai, illetve határon túli magyar fiatalokat, akkor hogyan felel meg ennek a szemléletnek, hogy ennyi ukrán származású fiatallal erősít a klub?

A klub vezetői telefonon elzárkóztak a válaszadástól, és az e-mailben küldött megkeresésünkre sem reagáltak cikkünk megjelenéséig. A Kisvárda sportigazgatója viszont a megszokott módon, nyíltan elmondta a véleményét.

Révész Attilával tavaly interjúztunk, és akkor hosszasan mesélt az ukrán kapcsolatokról, amelynek révén tele van onnan származó fiatalokkal a kisvárdai akadémia. Révész birtokol egy harmadosztályú ukrajnai futballcsapatot, illetve a kisvárdai akadémián keresztül üzemeltetik a munkácsi labdarúgó akadémiát, amelyet a magyar állam támogat a költségvetésből. Persze fel lehet tenni a kérdést, hogy a határon túli és a hazai akadémiák állami dotációja szakmai értelemben ideálisan kamatozik-e, ha aztán ukrán gyerekek lepik el őket, de Révész áttételesen erre is megadta a választ korábban, amikor azt mondta, saját tapasztalata szerint sok ukrán fiatalnak jobb a mentalitása, mint magyar versenytársaiké, s ő emiatt jó szívvel teszi be őket a csapatba.

Révész most elmondta nekünk, nincs különleges szakmai együttműködés vagy alá-fölé rendeltségi viszony a Puskás Akadémiával, ami alapján ők a legjobb ukrán játékosaikat Felcsútra küldenék.

„Amikor ezek az ukrán játékosok, mint például Piscsur, Lahuncov vagy Makara nálunk játszottak, mi még alacsonyabb besorolást kaptunk, érthető, hogy a legjobb játékosaink a legmagasabb szintre vágytak. A Puskás hívta őket, elmentek a kiválasztóra, és jó szívvel igazoltak Felcsútra.”

