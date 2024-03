Akár már ma kiderülhet, ki lesz a Lazio új vezetőedzője, előfordulhat, hogy az NB I-ben is megfordult labdarúgó veheti át Sarri helyét.

Amit már mi is megírtunk, mostanra hivatalos is lett: lemondott az Udinese elleni vereség után a Lazio vezetőedzője, Maurizio Sarri.

Sok idő nincs a gondolkodásra Rómában, dönteni kell!





Egybehangzó olaszországi lapértesülések négy jelöltet neveztek meg a Lazio leendőbeli vezetőedzőjeként.

Az egyik lehetőségnek Miroslav Klose merült fel, a német világbajnok csatár egyébiránt 2011 és 2016 között játszott is a római klub kötelékében.

Másik eshetőség Szenad Lulics bosnyák válogatott, aki bár 38 éves, jelenleg is a rómaiak keretének tagja.

Marco Parolo neve is ott van a kalapban, aki 2014 és 2021 között 211-szer öltötte magára az égszínkék mezt.

Az NB I-et is megjárt Tommaso Rocchi is követheti akár Maurizio Sarrit, aki pályafutása legvégén Magyarországon is szerepelt, a 2014/15-ös szezonban 17 bajnokin háromszor volt eredményes a Haladásban, majd a következő évben a harmadosztályban játszott Tatabányán, ahol hat bajnokin kétszer talált be.

Aztán lehetséges “befutóként” ott van még a volt horvát labdarúgó Igor Tudor, aki abból a szempontból kakukktojás, hogy ő nem köthető a Lazio-hoz korábbról.