„Mindhalálig Zidane”

A spanyol jobbhátvéd Dani Carvajal nem kételkedik abban, hogy a francia tréner továbbra is a megfelelő ember a királyiak élén.

Dani Carvajal a csapat nevében maximális támogatásáról biztosította Zinedine Zidane-t, ragaszkodva ahhoz, hogy a csapat a Blancók jelenlegi főnökével álljon talpra.

A Madrid 2020-21-es idénye döcögősen indult és az ilyen esetekben szinte mindig az edzőt veszik elő, pláne ha egy olyan forró kispadról van szó mint amin a Santiago Bernabeu stadionban ülnek az edzők.

A Real a bajnokságban az első nyolc meccs után a negyedik helyen áll és a csoportjában is csak négy pontot gyűjtöttek a lehetséges kilencből.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world