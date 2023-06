Mindenben megállapodott a Chelsea és az Arsenal, a kékek támadója távozik

Továbbra is csak a távozókról hallani a Chelsea-nél!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Mauricio Pochettino, a Chelsea nyáron kinevezett vezetőedzője nem tart igényt több játékosra sem, így Kai Havertz is a távozók sorát erősíti.

Melyik csapatban játszik jövőre Neymar? A PSG-ben (1.50), a Manchester Unitedben (5.00) vagy az FC Barcelonában (10.00)? (x)

A tavalyi rosszul sikerült szezon után - amely alatt három edzőt is elfogyasztottak a Chelsea-nél - tömegesen hagyják el a klubot a játékosok. A legtöbben Szaúd-Arábia felé veszik az irányt, azonban akadnak olyanok is akik a legmagasabb szinten akarnak játszani, így az európai tiop-ligákban keresnek együttest. Kai Havertz továbbra is Angliában képzelte el a jövőjét, így helyben keresett magának klubot.

Fabrizio Romano értesülései szerint a játékos és az Arsenal már mindenben megegyezett egymással az utóbbi hetekben, sőt mára a Chelsea-vel is sikerült közös álláspontra jutni. A 24 éves támadó érkezését napokon belül bejelenthetik az Ágyúsok, amint átesik a szokásos orvosi vizsgálatokon.

A német játékos 65 millió fontért teszi át székhelyét a Stamford Bridge-ről az Emirates Stadionba. További öt milliót kell kifizetnie az Arsenalnak, amennyiben a szerződésben meghatározott speciális feltételek teljesülnek. Az újságíró nem részletezte, hogy hány éves kontraktust ír alá Havertz, azonban azt megjegyezte, hogy hosszú távra tervez a támadóval Mikel Arteta.