Minden korábbinál nagyobb szerep juthat a cseréknek a katari vb-n

Extrém esetben akár az is előfordulhat, hogy a vb-k története során először a kezdőcsapat több mint a felét lecserélik a szövetségi kapitányok.

Katarban számos olyan szabály könnyíti majd meg a szövetségi kapitányok életét, amelyek már a tavalyi Európa-bajnokságon vagy a klubfutballban már jól teljesítettek. De lesz pár olyan módosítás is, amivel először a 2022-es világbajnokságon találkoznak a szakemberek.

Az egyik ilyen, hogy míg az Eb-n hiába nevezhettek 26 játékost a viadalra a válogatottak, csak 23 sportoló ülhetett a kispadon, így mindig voltak kimaradók a keretből. Kivéve a spanyoloknál, Luis Enrique ugyanis épp emiatt 3 fővel kevesebb futballistát hívott meg a kontinensviadalra.

Katarban azonban összesen 15 focista ülhet majd a padon (és 11 fő a technikai csapatból, akiből egy kötelezően orvos lesz), így a kapitányoknak nem kell azon fáradozniuk, hogy kit hagyjanak ki a következő összecsapáson, ha mindenki egészséges, és senki sem tölti eltiltását.

Mi több, míg az előző vb-n csak 3-at cserélhettek a szakvezetők, a pandémia utáni szabályváltozások most a világbajnokságon is segítik majd a játékosokat. Továbbra is 5 cserét hajthat majd végre minden edző (ezeket azonban maximum 3 játékmegszakítással lehet végrehajtani), hosszabbítás esetén pedig plusz 1, azaz összesen 6 csere lesz bevethető. Így extrém esetben akár az is előfordulhat, hogy az egyenes kiesési szakaszban döntetlen esetén a kezdőcsapatok több mint fele helyett érkezik friss játékos a pályára, így minden korábbinál nagyobb szerep juthat a kispadosoknak is.

A katari világbajnokság vasárnap 17:00 órakor a Katar-Ecuador összecsapással veszi kezdetét.

