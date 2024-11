Minden bizonnyal már idén visszatér Messi Barcelonába

Elfogatda egykori klubjának a meghívását.

Miguel Rico újságíró arról számolt be, hogy a Barcelona egykori csapatkapitánya és ikonja, Lionel Messi részt fog venni a klub ezen a hónap végén megrendezésre kerülő 125. évfordulós ünnepségén.

A Barcelona 125. évfordulójának nagyszabású gálája november 29-én kerül megrendezésre a Liceu Színházban. A katalán egyesületnél már hónapok óta dolgoznak az eseményen, és nagy ünnepségre készülnek, amelyen a klub múltjának és jelenének kiemelkedő alakjait is szeretnék meghívni. Messi meghívása mindig is tervben volt, de voltak kétségek az argentin válogatott kapitányának részvételével kapcsolatban, mivel az elmúlt években megromlott a viszony Joan Laporta, a Barcelona elnöke, és közte, ezért nem érkezett egészen eddig konkrét hír arról, hogy részt vesz-e a gálán a nyolcszoros aranylabdás. Azonban az argentin világbajnok mindig is hangoztatta, hogy Barcelona az otthona, és sosem titkolta a katalán klub iránti kötődését.

Néhány héttel ezelőtt derült ki, hogy David Carabén, az események szervezője találkozott Frank Rijkaarddal, Louis van Gaallal, Pep Guardiolával és több, a klubnál névjegyét letevő személlyel is. A legutóbbi információk szerint Messi is időt tud szánni a nagyszabású ünnepségre.

35 trófeával (10 bajnokság, 4 Bajnokok Ligája, 7 Király Kupa, 8 Spanyol Szuperkupa, 3 Európai Szuperkupa és 3 Klubvilágbajnokság) Messi a Barcelona történetének legsikeresebb labdarúgója. 2004-es bemutatkozását követően végül 17 szezonon keresztül erősítette a gránátvörös-kékeket. 2021 nyarán már készen állt Messi a szerződésének meghosszabbítására, amikor a klub jelezte, hogy a gazdasági körülményekre tekintettel nem tudják biztosítani a maradását.