Milinkovic-Savic is Szaúd-Arábiában köthet ki

Újabb sztár igazolhat Szaúd-Arábiába.

Fabrizio Romano értesülései szerint a Lazio és az Al Hilal megegyezett Sergej Milinkovic-Savic átigazolásáról. A szaúdiak 40 millió eurót adnának a szerbért, akinek három éves szerződést kínál. SMS távozása már jó ideje levegőben lóg az olaszoknál, most még inkább, hiszen a futballista szerződése 2024-ben lejár.



Milinkovic-Savic 2015 nyarán igazolt Rómába, 267 Serie A-s mérkőzésen 57 gólt szerzett és 49 gólpasszt osztott ki. A 28 éves labdarúgó 2017-ben mutatkozott be a válogatottban, 43 meccsen eddig 7 gólja van.