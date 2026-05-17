Mikel Arteta sorsa a legfőbb téma az Arsenal háza táján

Az Arsenal megkezdte a tárgyalásokat Mikel Arteta szerződéshosszabbításáról, ám a szezon végezetéig nem fognak végleg megegyezni a felek – tudta megFabrizio Romano.

Az olasz sportújságíró hozzátette, hogy az Ágyúsok jelenleg minden erejükkel az angol bajnokság és a BL megnyerésére fokúszálnak.

Nem csoda ez az elkötelezettség, hiszen az észak-londoniak korábban soha nem hódították el a legrangosabb európai kupasorozatot, de a Premier League-et is 22 évvel ezelőtt, a 2003–04-es szezonban húzták be utoljára.

Arteta szerződése 2027-ig köti az Emirateshez, és a mostani megállapodással is a második legjobban kereső mester az angol élvonalban, mivel megközelítőleg 17 millió euró üti a markát szezononként. Egy új kontraktussal azonban könnyen lehet, hogy tovább emelkedne a bére.

Ebben az idényben Pep Guardiola vezeti a trénerek fizetési listáját, igaz, megvan rá az esély, hogy nyáron távozzon a Manchester Citytől.

