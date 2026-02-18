Arteta kitálalt: Ezért nem áll meg az Arsenal edzője a szurkolóknak az autóval

Az Emirates-nél elszabadultak az indulatok

A legutóbbi incidens a vasárnapi, Wigan elleni FA-kupa-győzelem után történt. Egy felvételen jól látható, ahogy egy férfi agresszívan követeli Arteta autogramját, miközben a menedzser a feleségével várakozott a stadion melletti forgalomban. Hiába jelezte Arteta, hogy nem fogja lehúzni az ablakot, a tömeg körbevette a járművet, egy férfi pedig métereken át követte az araszoló autót, egy mezt lobogtatva.

"Mindig igyekszem tisztelettudó lenni. Imádok aláírásokat adni és fotózkodni, amennyit csak lehet, hiszen ez a munkánk része" – nyilatkozta Arteta a sajtónak. "De vannak bizonyos biztonsági előírások, amiket be kell tartanunk. Különösen akkor, amikor látjuk, hogy bizonyos emberek nem a megfelelő szándékkal közelednek hozzánk."

Nem csak a menedzser, a családja is célpont

Nem ez volt az első eset: októberben, egy Bajnokok Ligája-mérkőzést követően Arteta feleségét is levideózták a dugóban. Akkor a média arról számolt be, hogy a nő „frusztrált” és „dühös” volt a szelfiző tömeg miatt, de a spanyol tréner most tisztázta a helyzetet.

"Ami legutóbb a feleségemről megjelent a médiában, az teljesen téves és igazságtalan volt" – kelt hitvese védelmére a menedzser. "Szeretek azokról beszélni, akik őszinte rajongásból jönnek oda hozzánk, de vannak helyzetek, amikor ez nem így van. Ilyenkor szükségünk van védelemre, mert különben teljesen kiszolgáltatottnak érezzük magunkat. Nem tudsz elindulni az autóval, és egyszerűen nem érzed magad biztonságban."

Szigorú klubszabály az Arsenalnál

Úgy tudni, az incidensek után az Arsenal vezetősége megerősítette a biztonsági protokollt. A klub kifejezetten azt tanácsolja a játékosoknak, az edzőknek és a stábtagoknak, hogy vezetés közben és a forgalomban várakozva soha ne húzzák le az ablakokat, elkerülve az esetleges rablásokat vagy az agresszív tömegjeleneteket.

Bár a szurkolók egy része nehezményezi a távolságtartást, Arteta szavai rávilágítanak a modern futball árnyoldalára: a sztárok magánszférája és biztonsága gyakran másodlagossá válik egy-egy jól eladható relikvia vagy közös kép reményében.

