Bózsik Tamás

19 meccsen 17 gólban vállalt szerepet az Ajax tehetsége, ez könnyen topligás szerződést érhet neki

Többek között a VfB Stuttgart is felfigyelt ezekre a számokra.

A sváb együttes egyike azon csapatoknak, amelyek érdeklődnek Mika Godts iránt - számolt be róla a Voetbal International. Sőt, a Stuttgart nemcsak figyelte a belga szélsőt, hanem ajánlatot is tett érte a mögöttünk hagyott téli átigazolási időszakban, de az Ajax visszautasította azt. 

Sebastian Hoeness csapatáén kívül az Arsenal, a Barcelona, az AS Roma, illetve a Napoli radarján szintén ott szerepel a 20 éves játékos neve. 

Továbbá arra is kitért a holland értesülés, hogy az Ajax meglehetősen kényelmes helyzetben van, ugyanis Godts jelenlegi szerződése még 2029-ig szól. Emiatt minden bizonnyal csak egy tetemesebb összeg esetén lenne hajlandó őt elengedni az amszterdami együttes. 

Annak ellenére, hogy az Ajax bukdácsol az idei szezonban, mivel kiesett a Bajnokok Ligájából, az Eredivisie-ben pedig csak a negyedik, Godts még magasabb fokozatra kapcsolt. 19 holland élvonalbeli mérkőzésen tíz gólt és hét gólpasszt jegyez, valamint a BL-ben mind a nyolc találkozón pályára lépett. 

