Miért szakíthat Ronaldo és a Juventus ezen a nyáron?

Amitóta Antonio Cassano beszólt a Juventusnak, illetve Cristiano Ronaldónak azóta folyik a vita arról, hogy mi lesz a sorsa a portugálnak.

A torinóiak sosem titkolták, hogy két ok miatt vették meg a játékost: Bajnokok Ligáját akarnak nyerni, illetve a bevételeket szeretnék növelni. Ronaldo négyéves szerződést kötött a zebrákkal, most a harmadik esztendőben tart és egyelőre csak egy cél teljesült.

Mielőtt megkötötték volna a 100 millió eurót érő üzletet, a Juvénak 49 millió követője volt a közösségi médiában, de ez mára 102 millióra emelkedett, ezzel vonzóbb lett a klub a támogatóknak. Ennek is köszönhető, hogy a Juve 2019-ben új szerződést kötött az Adidas-szal, amelynek értéke 357 millió euró, vagyis kétszer akkora az összeg, mint az előző szerződésnek volt. A JEEP támogatása is 25 millióra emelkedett – korábban 17 millió volt a támogatás.

De a koronavírus megviselte a Juve költségvetését is, ugyanakkor a bérköltségek nem csökkentek és a 236 milliós fizetési keretből Ronaldo egyedül elvisz 31 milliót. Mindeközben a Juve bevétele 36 százalékkal esett vissza a 2019–20-as szezonban, az előző hónapban nyilvánosságra hozott beszámoló már 113,7 millió eurós veszteséget tartalmaz.

A klub elismerte, akár néhány játékos eladása is bekövetkezhet, hogy enyhítsék a problémát. Az egyik ilyen lehet Paulo Dybala, ám vele sok a probléma, hiszen makacs sérülése miatt alig tud értékelhető meccset játszani a Juventusban. A másik pedig Ronaldo, ám ő nagyon drága, csak kevés klub tudná kivásárolni.

A portugál éves szinten 85 millió euróba kerül a Juvénak, a bérével, az ezzel kapcsolatos adókkal és az egyéb kötelezettségekkel. A szerződés 2022-ben lejár, de ha a Juve valamit vissza akar szerezni a pénzből, akkor idé nyáron el kell adnia a játékost.

Ugyanakkor az is lehet, hogy nemcsak a klub, hanem Ronaldo is a váltáson gondolkodik.

A futballista immár 36 éves, vagyis nem sok sansza lesz már arra, hogy BL-t nyerjen, illetve megszerezze az Aranylabdát.

A legfontosabb kérdés tehát az lehet, hogy a Juventus, amely a Serie A első helyében sem lehet jelenleg biztos, meg tudja-e idén nyerni a Bajnokok Ligáját.

Fabio Capello, volt szövetségi kapitány szerint bajban van a csapat, mert az a játék, amit Andrea Pirlo, vezetőedző kitalált jelenleg nem működhet. A sokpasszos futballnak nem kedvez a mostani helyzet, mert a játékosok nagyon túlterheltek, sok a meccs és kevés a felkészülési idő, ami nemcsak a fáradtságot, hanem a sok sérülést is eredményezi.

Az is érdekes, hogy a Juve mennyivel eredményesebbnek látszott például a múlt héten a Spezia, vagy korábban a Lazio ellen, amikor Alvaro Morata volt a csapat vezére a pályán, miközben Ronaldo nem játszott. Vagyis valami nem stimmel, akkor amikor pályán van Ronaldo – másként Pirlo nem találja az igazán jó megoldást.

Fabio Paratici sportigazgató ugyanakkor ragaszkodik Pirlóhoz és minden pillanatban biztosítja az edzőt a teljes bizalomról. És ez is egy feszültségforrás lehet.

Ha nyáron nem vált edzőt a Juve, akkor Ronaldo kénytelen lesz felmérni, hogy érdemes-e neki Torinóban maradni a fiatal csapatnál egy fiatal edzővel.

Amennyiben a klub úgy dönt, hogy tapasztaltabb edzőt hoz, aki máshol is bizonyított már, netán BL-t is nyert, akkor az meggyőző érv lehet Ronaldo számára és akár ki is töltheti az utolsó évét is a zebráknál.

Már csak azért is, mert a játékos maga részéről teljesítette mindazt, amit vállalt: 92 meccsen 92 gólt szerzett, így nyugodtan mondhatja, hogy nem ő a felelős azért, hogy a Juve nem került közelebb a BL-győzelemhez. Mellett szól a mára már márkanévvé vált „CR7” brend is, amelyhez azért a Juve is ragaszkodna, hiszen a bevételeinek jót tesz, ha a játékos a pályán van.

A kritikusok persze azt mondják, hogy Ronaldo fizetéséből több játékost is meg lehetne venni, vagyis bővebb és kiegyensúlyozottabb keretet lehetne kialakítani Torinóban. A Juve nyáron szívesen vette volna meg Paul Pogbát, vagy Szergej Milinkovic-Szavicot, ám nem volt rá pénze a klubnak.

Nem feledhetjük el, hogy Ronaldo már a szerződtetésekor is 33 éves volt, márpedig egy ilyen idős játékosért kifizetni mindennel együtt 340 millió eurót nem életbiztosítás. Megjósolhatatlan volt már akkor is, hogy bejön-e a klubnak az üzlet, főleg úgy, hogy már a szerződtetése előtt is 40 milliós vesztesége volt a Juvénak. Kicsit előre menekülés volt Ronaldo szerződtetése és most dönteni kell azzal kapcsolatban, hogy megéri-e még egy évig megtartani a világ egyik legjobb játékosát, hiszen ha 2022-ben sem nyer BL-t a Juve, akkor kidobott pénz volt az egész.

A Porto elleni fordítás enyhítené a feszültségeket, de csak halasztaná azokat a kellemetlen beszélgetéseket és nehéz döntéseket, amelyeket abban az esetben kell meghozni, ha a BL-ben nem ér csúcsra a csapat.

A kérdés pedig az, hogy a Juve fogja vissza Ronaldót, vagy Ronaldo a Juvét.

Ha arra jutunk, hogy akár mindkettő igaz lehet, akkor ebből nyáron könnyedén elválás lehet.