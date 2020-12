Miért nem nevezték még ki a Honvéd vezetőedzőjét?

Továbbra is Pisont István a vezetőedzője, pedig a hírek szerint a kispesti klub vezetői komoly tárgyalásokat folytatnak Horváth Ferenccel és Kuttor Attilával.

A klubhoz közeli forrásból úgy tudjuk, hogy mindkét szakemberrel előrehaladott tárgyalásokat folytat a Honvéd, sőt úgy volt, hogy karácsony másnapján már be is jelentik az új szakvezetőt, ám egyelőre nincs megegyezés.

Az ok nem túl bonyolult, hiszen a Honvéd vezetéséhez közeli informátorunk szerint nemcsak egy, hanem több edző munkájáról is szó van. Pisont Istvánnal együtt dolgozott az elmúlt hetekben Dajka László és Györök Tamás pályaedző, Vezér Ádám kapusedző és Nagy István erönléti edző. Dajka Lászlót kivéve ők mindannyian tagjai voltak Bódog Tamás stábjának is, ám a két jelöltnek megvannak a saját emberei. Talán Kuttor Attila helyzete az egyszeűbb, hiszen ő csak Tóth Mihályhoz, az egykori kispesti kedvenchez ragaszkodik. Ellenben Horváth Ferenc segítője Szamosi Tamás, a kapusaival pedig Borsos Vilmos foglalkozott eddig a csapatainál. A hármas összeszokott, megértik és ki is egészítik egymást. Ellenben, ha jönnek az új edzők, akkor többek elveszíthetik állásukat.

Több csapat

A kispesti szakmai stábban nemcsak a volt vezetőedzőnek, hanem Urbányi István sportigazgatónak is vannak bizalmasai, hiszen Györök Tamás korábban hirtelen a lila-fehérek játékosa lett, amikor Urbányi volt a Megyeri úti sportigazgató. Vezér Ádámot nyáron pedig Urbányi István szerződtette a Honvédhoz, ahol korábban játékosként is sikeres volt. Az edzőknél általában prioritás, hogy a maguk által kiválasztott segítőkkel dolgozhassanak együtt, márpedig ez most mindkét esetben sérülni látszik.

Vagyis akkor lehet új vezetőedzője a Honvédnak, ha pályaedzők és a kapusedzők személyéről is meg tudnak állapodni.

Január 4-én kezdi a csapat felkészülést a tavaszi szezonra.

