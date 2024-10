Miért nem magyar színekben játszanak? Három magyar származású játékos a svéd sikerek kovácsa!

UEFA Nations League C

Észtország vs Svédország

Mint ismert, a svéd válogatott magabiztos, 3–0-s sikert aratott hétfőn Észtország ellen a Nemzetek Ligája C divíziójának 4. fordulójában. A találkozó pikantériája, hogy a Háromkoronások kezdőcsapatában három magyar származású labdarúgó, Viktor Gyökeres, Sebastian Nánási és Salétros Anton neve is szerepelt.

Sőt nem csupán a nevük szerepelt a kezdőben, hanem Nánási szerezte a találkozó első két gólját, míg Gyökeres is betalált, a Sporting csatára lőtte a mindent eldöntő, harmadik gólt.

A svéd válogatott ezzel továbbra is veretlen, és a 10 pontos Szlovákiával holtversenyben vezetik a C divízió 1. csoportját, ráadásul legrosszabb esetben is a második helyen végeznek, ami osztályozót ér.

Lemaradt róluk az MLSZ

Sokan meglepődtek, amikor látták, hogy a svéd csapatban három olyan játékos játszik, akik magyar gyökerekkel rendelkeznek, így akár a magyar válogatottban is szerepelhettek volna.

Viktor Gyökeres

Gyökeres mindkét szülője magyar származású, de ő Svédországban született. A magyar szövetség (MLSZ) 2021 októberéig számíthatott arra, hogy a támadó a magyar válogatottat választja, de miután két világbajnoki selejtezőn is pályára lépett a svéd csapatban, így nincs már rá lehetősége, hogy országot váltson.

Volt egy alapszabály módosítás

A régi szabály így szólt: a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) alapszabálya szerint az a játékos, aki az állampolgárságának megfelelő nemzeti csapatban már pályára lépett (bármely hivatalos válogatott mérkőzésen), nem játszhat más „futballnemzetiségben”.

Az új szabályozás viszont már sokkal megengedőbb.

A FIFA jelenlegi szabályozása szerint egy játékos, aki már pályára lépett a nemzeti csapatában, lehetőséget kap arra, hogy megváltoztassa a nemzetiségét. Az új rendelkezések értelmében, ha a játékos legfeljebb három hivatalos mérkőzésen szerepelt – beleértve a selejtezőket, de nem a végső tornákat –, és a válogatottban való szereplés idején még nem töltötte be a 21. életévét, jogosult lehet az országváltásra, ha az utolsó mérkőzése óta legalább három év eltelt.

Azonban Gyökeres (26), Nánási (22) és Saletros (28) is már elmúltak 21 évesek, így a FIFA új szabályozása már nem vonatkozik rájuk, így ha még akarnának, sem válthatnának országot.

Sebastian Nánási

A nagyapja révén magyar gyökerekkel rendelkező Nánási – aki a svéd futball egyik legnagyobb tehetsége – szeptemberben debütált a svéd felnőtt válogatottban, így ezzel ő is lemondott a magyar szereplés lehetőségéről.

Érdekesség, hogy Nánási édesapja, Nánási Dennis szintén Svédországban született, de a magyar floorball válogatottnak tagja volt.

Salétros Anton

A három játékos közül Salétros Anton rendelkezik a legerősebb magyar kötődésekkel, hiszen édesapja, Salétros László Magyarországon született, és a hétszeres svéd válogatott középpályás a 2017/18-as szezonban kölcsönben az Újpest színeiben is játszott.

Bár Salétros még nem szerzett gólt a svéd válogatottban, Gyökeres és Nánási összesen már 13 gólt hozott össze a Háromkoronások színeiben.

Ezeket a futballistákat látva talán némi keserűséget érezhetünk, hogy nem magyar színekben szerepelnek, hiszen mindhárman értékes tagjai lehetnének Marco Rossi csapatának. De késő bánat, ebgondolat...