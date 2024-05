Micsoda keret - megvan, kik képviselik hazánkat az idei németországi Európa-bajnokságon!

Játssz Magyarország egyik legjobb online kaszinójában! Vágj zsebre 4x32 000 Ft értékű bónuszt és 32 ingyen pörgetést! Regisztrálj most! (x)

A labdarúgó Európa-bajnokságra a végleges, 26-os keretet (három kapus és 23 mezőnyjátékos – két hete döntött az UEFA arról, hogy 20-ról 23-ra emeli a benevezhető mezőnyjátékosok számát) június 7-én kell leadni az UEFA-nak. Azon a kereten az első meccsig már csak több orvos által igazolt, súlyos sérülés esetén lehet változtatni, a torna alatt pedig már csak kapusposzton lehet módosítani súlyos sérülés esetén. Marco Rossi a magyar válogatott keretét május 14-én hirdette ki.

A kerethirdető sajtótájékoztatót ekképp kezdte szövetségi kapitányunk, Marco Rossi:

„Olyan játékos nem volt, akinek külön magyarázatot kellett adjak, hogy miért került be vagy miért nem. Jelen pillanatban mindenki rendelkezésre áll. Két kérdőjel van a keretben Fiola Attilával és Lang Ádámra vonatkozóan a sérülésük miatt, de az ő esetükben is úgy tűnik, csatlakozhatnak a kerethez. Teljes a létszám, mindenkire számíthatok, aki a selejtezőkben is szerepelt.”