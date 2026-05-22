Hivatalos: Carrick marad a Manchester United edzője

Eddigi teljesítménye

Michael Carrick korábban Ole Gunnar Solskjaer, és José Mourinho segédedzőjeként tevékenykedett a Manchester United-nál, majd 3 évig volt a Middlesbrough vezetőedzője, miután a Manchester United menedzsere lett 2026 januárjában. Carrick jól ismerheti a klubot, hiszen 449 mérkőzésen szerepelt a "vörös ördögök" színeiben, ezáltal a "United DNS" egyértelműen megtalálható az angol szakemberben.

Ruben Amorim-tól vette át a csapatot Carrick és csupán egy fél szezon alatt újra reményt ültetett a United szurkolók szíveibe. Az angol menedzser irányítása alatt 16 meccsből 11-en diadalmaskodni tudott a United és csak két vereséget szenvedett. Csak a manchester-i rivális, a Manchester City, illetve a bajnok Arsenal előzi meg a Carrick együttesét a Premier League tabellán.

Vissza a csúcsra?

A Manchester United Sir Alex Ferguson távozása óta, 13 éve, nem nyert angol bajnokságot, ám Carrick irányítása alatt ez sem elképzelhetetlen. Így nyilatkozott az angol szakember a szerződéshosszabbítását követően:

„Hatalmas büszkeséggel tölt el, hogy én viselhetem a felelősséget ennek a különleges futballklubnak a vezetéséért.”

„Az elmúlt öt hónap során a játékosok ezen csoportja bebizonyította, hogy képes elérni azt a szintet a rugalmasság, az összetartás és az elszántság terén, amit mi itt megköveteltünk.”

„Most jött el az idő, hogy ismét együtt lépjünk előre, ambícióval és világos célokkal.”

„A Man United és a hihetetlen szurkolótáborunk megérdemli, hogy újra a legnagyobb trófeákért harcoljon.”

A Man United szimpatizánsai nagy elvárásokkal és ambíciókkal tekinthetnek a jövőre Carrick irányítása alatt. Vajon tényleg visszatérhet régi magasságaiba a United?

