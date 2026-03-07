Gyász: először beszélt Michael Ballack fia tragikus elvesztéséről

Emilio Ballack lassan öt éve szenvedett halálos quad-balesetet a Ballack-család portugáliai nyaralójának közelében, amikor a jármű maga alá temette egy ugratás után a fiatalt, és a helyszínen életét vesztette.

Az édesapa, Michael Ballack eddig nyilvánosan nem szólalt meg ezzel kapcsolatban, ám most a német Sky-jal kivételt tett. A csatorna My Story című műsorában idézte fel a történteket a korábbi labdarúgó, és arról beszélt, hogyan próbálja feldolgozni ezt a hihetetlen veszteséget: “Nehéz, elképzelni sem lehet, szavakkal nem lehet leírni. Mindenki másképp próbál meg ezzel megküzdeni. Nehezen beszélek róla a mai napig. Szeretnék többet mondani, de elöntenek az érzelmek”.

”Természetesen az ember szereti a gyermekeit, és minél nagyobb biztonságot szeretne nekik adni” - mondta Ballack, aki hozzátette, sokkal jobban fél az ember egy ilyen után, hogy vajon mi történhet még.

”Az élet értékes, nagy szerepet játszik a szerencse és a balsors is. A dolgok egyszerűen csak megtörténnek, és szembe kell nézni velük. Az élet folytatódik, és ez ad erőt ahhoz, hogy továbbmenjen az ember” - mondta a korábbi kiváló futballista arról, hogyan próbál meg előretekinteni.





