Goal.com
Live
Leicester City FC v West Ham United FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Bózsik Tamás

Elképesztő visszatérés: ennél a csapatnál köthet ki az autóbalesete után az angol támadó

Kezdetben az is kérdés volt, hogy vajon képes lesz-e újra lábra állni.

Az angol másodosztályban szereplő Charlton Athletic megkezdte a tárgyalásokat Michael Antonio szerződtetéséről - tudta meg a BBC Sport. A 2016-ban az angol válogatott keretébe is bekerült, de pályára végül nem lépett center még a tavalyi szezon decemberében szenvedett autóbalesetet, amikor épp klubja, a West Ham United egyik edzéséről indult haza. 

Antonio autója egy fának ütközött, aminek következtében több helyen is eltört a lába - kezdetben az sem volt biztos, hogy valaha képes lesz a saját lábán közlekedni. 

Ugyanakkor mindenkire rácáfolt, és a műtétet követően olyan jól haladt a felépülése, hogy immáron jamaikai színekben ott lehetett a 2025-ös Arany-kupán, amelyen mind a három csoportmérkőzésen csereként szállt be. 

Ezt követően augusztusban még két találkozón pályára lépett a Premier League 2-ben, mielőtt lejárt volna a szerződése a 2025-26-os kiírás kezdete előtt. Az őszi idényben egy ideig a Leicester Citynél edzett, noha végül nem szerződtették a Rókák. 

A Charlton jelenleg a 18., kieső helyen áll a Championshipben. 

FA Kupa
Burton Albion crest
Burton Albion
BUR
West Ham United crest
West Ham United
WHU
Anglia 2
Charlton Athletic crest
Charlton Athletic
CHA
Portsmouth crest
Portsmouth
POR

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0