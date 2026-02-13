Elképesztő visszatérés: ennél a csapatnál köthet ki az autóbalesete után az angol támadó

Az angol másodosztályban szereplő Charlton Athletic megkezdte a tárgyalásokat Michael Antonio szerződtetéséről - tudta meg a BBC Sport. A 2016-ban az angol válogatott keretébe is bekerült, de pályára végül nem lépett center még a tavalyi szezon decemberében szenvedett autóbalesetet, amikor épp klubja, a West Ham United egyik edzéséről indult haza.

Antonio autója egy fának ütközött, aminek következtében több helyen is eltört a lába - kezdetben az sem volt biztos, hogy valaha képes lesz a saját lábán közlekedni.

Ugyanakkor mindenkire rácáfolt, és a műtétet követően olyan jól haladt a felépülése, hogy immáron jamaikai színekben ott lehetett a 2025-ös Arany-kupán, amelyen mind a három csoportmérkőzésen csereként szállt be.

Ezt követően augusztusban még két találkozón pályára lépett a Premier League 2-ben, mielőtt lejárt volna a szerződése a 2025-26-os kiírás kezdete előtt. Az őszi idényben egy ideig a Leicester Citynél edzett, noha végül nem szerződtették a Rókák.

A Charlton jelenleg a 18., kieső helyen áll a Championshipben.

