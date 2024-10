Mi van itt? A német bajnok után az Inter is vinné a magyar válogatott sztárját!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az olasz bajnok Internazionale átigazolási híreivel is foglalkozó fcinternews.it szerint a milánói sztárklub is figyeli a Parma magyar válogatott védőjét, Balogh Botondot, akit a napokban a német Bayer 04 Leverkusennel és az angol Brighton & Hove Albion FC-vel is hírbe hozott az olasz sajtó.

A 22 esztendős hátvéd 2019 óta tartozik a Parma kötelékébe, ahol a Serie B-ben 36, míg a Serie A-ban 10 találkozó szerepel a neve mellett.

Balogh ráadásul ebben a szezonban alapembernek számít, mind a 7 bajnokin kezdőként kapott lehetőséget Fabio Pecchia vezetőedzőtől.

A 6-szoros magyar válogatott futballista szerződése 2027-ig érvényes a Parmánál, értékét jelenleg 1,8 millió euróra becsüli a Transfermarkt.

A védő tagja a magyar válogatott mostani keretének, de kisebb sérülése miatt a hollandok elleni meccsre nem nevezték.