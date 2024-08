Mi lesz így Lisztes Krisztián sorsa?

A fiatal, ambiciózus labdarúgó még csak a keretbe sem fért bele a Frankfurtnál a Német Kupa-összecsapáson.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A hírek szerint a frankfurti középpályán Mario Götze, Fares Chaibi és Can Uzun is nagyobb bizalmat élvez Dino Toppmöller vezetőedzőnél, mint Lisztes Krisztián.

A cikk lejjebb folytatódik

A hétfői meccsen (Braunschweig-Frankfurt 1-4) Götze és Chaibi kezdett, utóbbi gólt is szerzett, Uzun csereként állt be. A Frankfurter Rundschau a minap azt írta Lisztes Krisztiánról: „valószínű, hogy a 19 éves középpályást kölcsönadják egy ambiciózus klubhoz.”

Ez pedig már csak azért lehetséges, mert a tehetséges magyar focista a keretbe sem fért be.