Mi lesz a Pakssal az újabb csúcsidényük után?

A múlt, a jelen és a jövő is szóba került.

Haraszti Zsolttal - aki 23. éve ügyvezetője a Paksnak - készített interjút a Sportal, melyben több szegmenst is érintettek.

Haraszti Zsolt az interjúban elmondta, kétség nem férhet ahhoz, hogy most kapott a legtöbbet a csapattól, a klubtól, a futballtól. Azonban kiemelte, nem dőlhetnek hátra, már csak azért sem, mert aki hátradől, könnyen hátraeshet szerinte.

Az egy csoda volt, hogy megnyertük a Magyar kupát, s ahogy megnyertük… Filmbe illő történet, szerintem Hollywoodban is megirigyelték volna azt a forgatókönyvet. Tényleg csodaként éltük meg, és ugyanúgy lehettek ezzel azok is, akik hittek bennünk, akik szurkoltak nekünk. A bajnoki ezüst pedig abszolút felér egy arannyal.

- fogalmazott Haraszti Zsolt, aki elmondta 400-nál is több üzenetet kapott a finálé után.

Megkérdezték az ügyvezetőtől, nem tart-e attól, hogy szétkapják a sikercsapatot?

A válasz egyértelmű: "Nem, mert mindent megtettünk és megteszünk azért, hogy egyben tartsuk az együttest. Tudatosan, előre gondolkodva állítottuk össze a keretet. Az viszont bármikor megtörténhet, hogy valakiért befut egy olyan ajánlat, amire nem tudunk nemet mondani."

Az átigazolások kapcsán is mondott érdekességet Haraszti Zsolt:

Ötvös Bencét szerződtettük, de megeshet, hogy újabb igazolás nem is lesz. Nekünk abban az egységben rejlik az erőnk, ami már kialakult itt.

Majd a szakember szót ejtett Böde Dánielről is: "Amíg akar, addig futballozik nálunk, utána pedig majd megtaláljuk a helyét a klubban. Egyébként is, ahogy kinéz, még öt év van benne. Ő már most a paksi futballtörténelem része, de abban bízom, hogy még egy jó eredmény van bennünk…"

Végül pedig a jövőről is beszélt a paksi ügyvezető: