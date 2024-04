Mezőkövesd: Lemondott az edző, de a vezetőség nem fogadta el

A cél, hogy a maradék öt meccset becsülettel játsszák le.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Felajánlotta távozását, méghozzá mindenféle anyagi juttatás nélkül Milan Milanovic. Az okokról, a csapat helyzetéről és jövőjéről, valamint a klub vezetőségével történt tegnapi egyeztetésről kérdezték a Mezőkövesd Zsóry FC vezetőedzőjét.

A cikk lejjebb folytatódik

Milan Milanovic a bajnokság 21. fordulója óta vezeti a csapatot, irányításával az elmúlt 8 fordulóban 1 győzelem és 1 döntetlen mellett 6 vereséget szenvedett az együttes: a Debreceni VSC gárdáját 1-0-ra legyőzték idegenben, míg az Újpest FC vendégeként 2-2-es döntetlent játszottak.

– Miért döntött úgy, hogy felajánlja távozását?

– Úgy érzem, hogy az elmúlt három mérkőzés elég csúfosan sikeredett: 12 gólt kaptunk, egyet sem lőttünk. Az ideérkezésem során azt tapasztaltam, hogy nagyon jó volt a játékosok hozzáállása, és úgy láttuk, hogy van esély kiharcolni a bennmaradást. Olyan mérkőzéseket játszottunk, ahol tényleg egyenrangú ellenfelei voltunk az ellenfeleinknek. Sajnos, valami a Ferencváros elleni meccs után megváltozott, ez a három mérkőzés nem úgy alakult, emiatt kicsit szégyellem is magam, de úgy gondolom, hogy próbáltunk mindent megtenni az edzői stábbal. Kicsi csalódottság is van bennem és eljött az a pillanat, úgy éreztem, hogy nem tudok most már hatni a csapatra. Úgy éreztem, hogy kicsit az én hibám, hogy ez a három meccs így alakult, és nem látok esélyt rá, hogy kizökkentsem a csapatot ebből a helyzetből, a játékosok mintha a hitüket és a koncentrációjukat vesztették volna el. Miután kiderült, hogy a Mezőkövesd ki fog esni az első osztályból, nem akartam további anyagi terheket a klubra róni, és úgy gondoltam, hogy úgy a korrekt, ha becsületesen megköszönöm a lehetőséget, tisztelettel elválok a klubtól.

– Mit reagált minderre a klub elnöke, Tállai András?

– Az Elnök Úr tiszteletben tartotta a lemondásomat, de nem hagyta jóvá, nem egyezett bele. Arra kért, hogy maradt még öt mérkőzés, ezt már játsszuk le becsülettel, tegyünk meg mindent azért, hogy a szezon vége jól nézzen ki. Azt mondta, hogy látja, hogy becsületesen végezzünk a dolgunkat, nem engem okolt az így alakult eredmények miatt. Voltak olyan nüanszok, amibe – úgy gondolja –, hogy nem az edző szerepe döntött az eredményességet illetően, ezért is kérte, hogy maradjak és játsszuk végig ezeket a mérkőzéseket.



Forrás: https://mezokovesdzsory.hu/