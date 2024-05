Mészöly: "Kubatov megrángatta az oroszlán bajszát!"

Régi-új szokást vezetett be az Újpest vezetőedzője.

Mészöly Géza, az Újpest vezetőedzője szerint sikerült egy kis retro hangulatot csempészni a Szusza Ferenc Stadionba a Diósgyőr felett aratott 7-0-ás siker alkalmával.

A lila-fehérek trénere az nb1.hu-nak adott interjújában elárulta, mi volt a győzelem titka.

"Ha esetleg voltak, akik nem tudták, hogy a megszokott időpontoktól eltérően a szombat esti meccs most 19.15-kor kezdődik és a feles kezdésre emlékeztek, akkor ugyanúgy jártak volna, mint a régiek. Édesapámtól nagyon sokszor hallottam, amikor a korábbi korokról mesélt nekünk, hogy bizony aki késett tíz percet az Újpest meccseiről, az a legtöbb esetben lemaradt egy-két lila-fehér gólról" - mutatott rá Mészöly, aki azt kérte a játékosaitól, hogy a középkezdés után ne felíveljék a labdát, hanem egyből kezdjenek el támadni vagy visszatámadni, ha nem ők szereznék meg egy adott párharc után a labdát.

Az 57 esztendős tréner az elmúlt hetekben sokszor érezte azt az edzéseken, hogy a hozzáállás és az akarat teljesen rendben van, ezért bosszantó számára, hogy mégsem jöttek az eredmények.

"Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy nagyon jóleső érzés még most is, hogy mennyien ott voltak az Újpestért a lelátókon. És most nem csak az ultrákra gondolok, hanem arra, hogy tényleg végig mindenki velünk volt. Már a megjelenésül nagyon inspiráló volt. Tősgyökeres újpestiek voltak a nézőtéren, nagyon sok erőt adtak nekünk. Amikor a játékosaim meglátták őket, egyből átérezték, hogy most aztán tényleg nekik is tenniük kell az Újpestért. Nagyon szépen köszönjük nekik a támogatást! Nélkülük sokkal nehezebb dolgunk lett volna. Hatalmas pluszt adott a jelenlétük" - mondta Mészöly az nb1.hu-nak.

Az újpestiek vezetőedzője az FTC elnökének szavaival kapcsolatban már aznap este külön is beszélt a játékosokkal.

"Már akkor éreztem rajtuk, hogy fel vannak ajzva. Addig is motiváltak voltak, de még jobban azok lettek. Meg lett rángatva az oroszlán bajsza" - felelte.

A szakvezető azt is elárulta, bevezetett egy olyan szokást, ami a korábbi vezetőedzősége alatt is hagyomány volt, hogy a mérkőzések után együtt vacsoráznak, koccintanak egyet, ami fontos a kohézió szempontjából.