Mészöly Géza: "Rendszeresen felriadok, és olykor apuhoz beszélek"

Eltemették a Szőke Sziklát.

Hétfőn kora délután a Farkasréti temetőben elbúcsúztatták Mészöly Kálmánt, a Vasas és a magyar válogatott legendáját.

Számos egykori és jelenlegi sportoló, edző, sportvezető és híresség vett részt a búcsúztatón, így Gyulai Zsolt, a MOB elnöke, Berzi Sándor, az MLSZ alelnöke, Gellei Imre, Csank János, Esterházy Márton, Garaba Imre, Prukner László, Dragóner Attila, Vincze Ottó, Pintér Attila, Lipcsei Péter, Mága Zoltán, Fásy Ádám, Nemcsák Károly, Farkas Bertalan és Orbán Viktor miniszterelnök is.

Berzi Sándor elmondta, Csányi Sándor MLSZ-elnökön keresztül Gianni Infantino, a FIFA elnöke is megemlékezett a Szőke Szikláról.

Mészöly Kálmán fia, Géza a temetés előtt beszélt érzéseiről a sportal.hu-nak.

"Napközben úgy ahogy, elvagyok. Teszem a dolgom a Haladásnál Szombathelyen, vagy épp Pesten. S persze nézem a világbajnokságot. A meccsek legalább lekötik a gondolataimat. De az éjszakák borzalmasak. Rendszeresen felriadok, és olykor apuhoz beszélek. Máskor meg csak egyszerűen sírok. Pedig próbálok kemény lenni, olyan mint az Öreg, Apám. Ezt tanította nekem már kisgyerekkoromtól, hogy harcoljak, soha ne adjam fel, és legyek férfi minden szituációban. Ő ilyen volt. Mindenkinek ilyen szülőt kívánok. Nem emlékszem, hogy valaha is pofon vágott volna, de olykor leüvöltötte a fejem. Megkövetelte a tiszteletet, de nem is csak maga felé, azt akarta, hogy a bátyámmal együtt mi is tisztelettel forduljunk mindenki felé. Több volt nekem, mint apa, igazából ő volt a legjobb barátom is" - mesélte Mészöly Géza a sportal.hu-nak, hozzátette, tudták, hogy súlyos beteg, s ezzel ő is tisztában volt, az utóbbi időben már úgy ment be hozzá a kórházba, hogy nézte a szemét, és kereste benne az élni akarást, mert néha azt mondta apja: "fiam, ez így itt nagyon sz.r, vigyél haza innen mert ez így nem élet, ágyhoz kötve, kiszolgáltatva".