Mészöly Géza: „mindenki tisztában van azzal, mekkora jelentőséggel bír ez a szombati megmérettetés"

Szombaton a tizedik Újpest a tizenegyedik Kisvárda otthonába látogat a labdarúgó OTP Bank Liga 28. fordulójában.

A mérkőzés apropóján a lila-fehérek hivatalos oldala egy rövid interjút készített a klub vezetőedzőjével, Mészöly Gézával.

A pénteki mérkőzés után biztosan nem volt könnyű felrázni a csapatot. Mit gondolsz, sikerült?

A ZTE elleni találkozó utáni este nem volt egyszerű. Nekem sem volt könnyű, és a fiúk sem aludtak túl sokat éjjel. Aztán viszont össze kellett szednünk magunkat, és ezen a héten ismét bele kellett vetnünk magunkat a munkába, hogy felkészüljünk a Kisvárda elleni találkozóra. A hétfői nap még azzal telt, hogy kiértékeljük a srácok teljesítményét. Ekkor már elhangzott néhány olyan kritika is, amely a szombati mérkőzés fényében lehet építő jellegű.

Ha már kitértél a Kisvárdára: szerinted mi lehet a kulcsa annak, hogy nyerjetek ott?

Kellett az, hogy ennyi időnk legyen rendezni a sorokat. Persze, a sérülések nem könnyítik meg a dolgunkat, ahogyan az sem, hogy Keita eltiltás miatt nem állhat majd rendelkezésünkre. De azt gondolom, hogy a klub háza táján mindenki tisztában van azzal, mekkora jelentőséggel bír ez a szombati megmérettetés, és azzal is, mit kell tennünk azért, hogy a lefújáskor mi örülhessünk.

Ebben minden bizonnyal segítségetekre lehetnek majd a szurkolók is.

Természetesen. Tudjuk, hogy ez az Újpest, tudjuk, hogy szükségünk van egy olyan eredményre, amivel stabilizálhatjuk a helyzetünket. A drukkerek a Zalaegerszeg ellen is fantasztikusak voltak, és az első perctől az utolsóig támogattak minket. Szeretnénk nekik valamit visszaadni abból, amit pénteken kaptunk tőlük. Hiszem, hogy ennek fontosságát a játékosok is átérzik, és a Kisvárda elleni meccsen is feltüzelve, ezt szem előtt tartva kell pályára lépnünk.

Forrás: újpestfc.hu