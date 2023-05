Mészöly Géza elmondta, mit szólna édesapja a Vasas kieséséhez

Bizonytalan az angyalföldi csapat jövője az NB I-es kiesés után.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Sportal a Vasas NB I-es kiesése kapcsán megszólaltatta a közelmúltban elhunyt legendás Mészöly Kálmán fiát, az edzőként dolgozó Gézát, aki érthetően szomorú volt az angyaföldiek gyengélkedése miatt.

A Ferencváros-Debrecen bajnokin a hazai győzelem 1.50, a döntetlen 4.60, a vendég siker 6.00-szoros szorzóval fogadható.(x)

A Vasas egykori játékosa, Mészöly Géza kritikusan fogalmazott a csapat játékosairól:

„Megyek majd megint apu sírjához, s talán dühösen, elkeseredve elmondom neki a véleményemet a kiesésről. Tudom, mit válaszolna. Nagyjából azt mondaná, hogy elmehetnek ezek a... S persze hozzátenné: fogalmuk sincs, kiknek az örökébe léptek, milyen klub mezét viselik! És hogy mivel tartoznak a szurkolóknak. Apu leüvöltené a fejét néhány futballistának, elkényelmesedett fiatalembernek, aki most a Vasas-mezt viselte. Érzelmek nélkül nem lehet futballozni. Ezt gyerekkoromban megtanították, aztán amikor Franciaországban légióskodtam, és nem adtam bele apait-anyait a Le Havre csapatában, odajött az edzőm és azt mondta: Pöti Mézöli, vagyis Kis Mészöly, szedd össze magad, tiszteld a klubot! Hát én ezt is hiányoltam most" - fogalmazott Mészöly Géza.

Angyalföldön nem csak a kiesés miatt aggódhatnak a drukkerek. Csökkenteni akarják a játékosok fizetését, takarékos üzemmódba váltanak, s ha nem lesznek partnerek a kudarc főszereplői, a labdarúgók, az is előfordulhat, hogy a korábbi hatszoros bajnok el sem indul a másodosztályban.

"A kiesés aligha lehet következmények nélküli. A játékosok anyagi felelősséggel tartoznak ezért a kudarcért, helyeslem és támogatom, hogy csökkentsék a fizetésüket. Elrontották – fizessék meg az árát. Ez a minimum."

"Jóval racionálisabb gazdálkodás kell. Nagy Miklós számára ez jó tanulóév volt. Többszörösen megfizette az árát annak, hogy bízott az általa idehozott játékosokban, akik cserben hagyták őt és a szurkolókat is. Megújulás, megtisztulás, új szemlélet kell. Az a kulcsszó: legyen újra csapat a Vasas, ne pedig munkájukat végző, tejben-vajban fürösztött játékosok közege. Bárcsak apu bemehetne hozzájuk az öltözőbe, és helyretehetné őket…!” - tette hozzá.