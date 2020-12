Mészöly Géza kispadot kapott

Mészöly Géza veszi át a szakmai munka irányítását a Fővárosi Vízművek Sportkör labdarúgó csapatánál.

Rendkívül sikeres három évet követően Véber György távozik a Vízművek kispadjáról – adha hírül a klub Facebook oldalán. Aki ismeri Véber Györgyöt, pontosan tudja, hogy neki a 90% nem elég és az utóbbi időben az Újpest U19-es csapatánál olyan feladatokat és leterheltséget jelentett a napi munka, hogy ő maga úgy látta, hogy nem tudna 100%-osan a Vízművek csapatára koncentrálni. Ezért a szezon végi értékelésnél a vezetőséggel együtt úgy döntött, hogy a továbbiakban a munkaidejének teljes részét az Újpest U19-es csapata építésére fogja fordítani.

„Nagyon köszönjük Véber György elmúlt 3 évben végzett munkáját. Nagyon sokat tanultak a játékosok, és a menedzsment is tőle – mondta Szabó Zsolt a Fővárosi Vízművek Sportkör elnöke. „Külön öröm, hogy egy középszerű csapatból a BLSZ I egyik legmeghatározóbb csapatát építette, közönség szórakoztató mérkőzéseken rendkívül jó támadó futballt épített ki. Óriási élmény volt, amikor a ellen mérkőzést játszhattunk a Magyar Kupa főtábláján 500 néző előtt. Az eredményei önmagukért beszélnek. További sok sikert kívánunk Véber Györgynek.”

Véber György is megfogalmazta gondolatait: „Úgy gondolom, hogy három év egy csapat kispadján nem kevés idő. Úgy érzem, hogy ez a három év alatt egy folyamatos fejlődés, és folyamatos lépkedés volt előre közösen a játékosokkal és a vezetőkkel. Éppen ezért nagyon meghatározó élmény volt az edzői pályafutásomban, úgyhogy mindenkinek nagyon köszönöm, aki ebben a munkában bármilyen formában részt vett, a játékosoknak, vezetőknek és a stábtagoknak egyaránt. További nagyon sok sikert kívánok a Vízművek csapatának, és az egyik legnagyobb szurkolója leszek a klubnak. Az elválás teljesen baráti volt, és megegyeztünk abban, hogy annak ellenére, hogy nem tudjuk, hogy a jövőben az utunk merre fog vinni, de úgy gondoljuk a vezetőkkel, hogy lesz még lehetőség a közös munkára.”

A szakmai munkát Mészöly Géza veszi át.

„Nagyon nagy örömmel vettem a Fővárosi Vízművek Sportkör megkeresését – kezdte az új szakvezető. – Az elmúlt időszakban a felnőtt futball légköre hiányzott, és most új motivációt láttam az együttműködésben. A Mészöly Focisuli és a Vízműveknek évek óta tartó együttműködése van. Most van egy rendkívül tehetséges korosztály az MFS-nél, akik így adott esetben a felnőtt labdarúgásban is bizonyíthatják rátermettségüket. Célunk a Vízművek és az MFS fiataljainak beépítése az egyébként is jó BLSZ I-es csapatba. Szeretnénk a fiatal, motivált, tehetséges játékosoknak lehetőség adni, hogy a Fővárosi Vízművek felnőtt csapatában bizonyítsanak. Az elmúlt években Köböl Krisztián és Tóth Ádám is ettől a csapattól jutott el az NB II-ig.”

Ezek a szegmensek és ezek a közös gondolatok is ösztökéltek arra, hogy egy stábban Szlezák Zoltánnal és Lengyel Patrikkal és egy kiváló csapat szellemmel tudjunk egy eredményes Vízműveket a pályára küldeni a tavaszi szezon folyamán.”