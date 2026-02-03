Mesterhármast szerzett a Dortmund ellen az AZ Alkmaar magyar támadója

Az Az Alkmaar U19-es csapata 4-0-s győzelmet aratott hazai pályán a Borussia Dortmund U19 együttese ellen, az ifjúsági Bajnokok Ligájában, Kovács Bendegúz pedig három góllal vette ki a részét a sikerből.



A 18 éves támadó már a 7. percben vezetést szerzett csapatának, a második félidőben pedig ő volt, aki megduplázta a holland előnyt, a koronát a teljesítményére a 92. percben tett fel Kovács, amely nem csak a mesterhármasát jelentette, de hogy öt mérkőzésen, már hét gólnál jár.