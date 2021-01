Messi valóban csak a Barcelonára figyel

Egyszerű a képlet: ha Lionel Messinek megy a játék, akkor a megállíthatatlan.

Nehezen indult a szezon a Barcelonának és a hatszoros aranylabdásnak is, hiszen az is kérdéses volt, hogy hol folytatja a pályafutását az argentin zseni. Aztán a bajnokság is erősen döcögősen indult. A csapat a középmezőnyben kullogott, miközben a játékos csak háromszor talált be nyolc meccsen. Aztán Messi beindult és 13 találkozón 11 gólt szerzett, a Barcelona pedig már a harmadik, három ponttal a Real és néggyel az Atlético mögött – igaz utóbbi csapat három találkozóval kevesebbet játszott.

Lionel Messi ezzel együtt át is vette a vezetést a spanyol góllövő listán, vagyis akár nyolcadik alkalommal szerezheti meg a Pichichi-trófeát, ami a legeredményesebb gólszerzőnek jár. Messi egyébként egyedül hozott össze annyi gólt, mint Griezmann, Coutinho, Dembélé és Braithwaite összesen.

Ráadásul Messi gólpasszban sem áll rosszul, hiszen négy találatot készített elő, vagyis összesen 15 gólban vállalt szerepet, ezzel a ligában a legjobb.

A Barcelona utolsó 11 meccsén 12 gólban volt benne Messi, vagyis bizonyítja, hogy valóban csak a Barcelonára figyel és azt is, hogy kár lenne őt leírni.

