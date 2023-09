Messi után Postecoglou sem győzte dicsérni Romerót

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Pár nappal ezelőtt Lionel Messi úgy fogalmazott, szerinte Christian Romero a világ legjobb hátvédje. Most a Cuti becenévre hallgató bekk vezetőedzője is be állt a sorba

A válogatott szünet lehetőséget adott arra, hogy a Tottenham Hotspur új vezetőedzője, Ange Postecoglou interjút adjon a Talksportnak. Elsőként Christian Romeróról beszélt.



" Én biztos nem fogom kétségbe vonni Messi szavait. Nem szeretnék ellene játszani az biztos, sőt a srácok nagy része még edzésen is utál ellene focizni. Egy igazi versenyző típus, és ezt imádom benne. Neki nem számít, hogy tétmeccs, edzőmeccs, vagy edzés, egyszerűen csak nyerni akar, fantasztikus játékos."



Az ausztrál mester James Maddison helyzetéről is mesélt.



Ha azt kérdezik mekkora támogatást kaptam a vezetőségtől, miután megérkeztem elég csak megnézni James Maddison leigazolását. Az, hogy őt szinte azonnal leigazoltuk, miután átvettem a csapatot, sokat segített nekem. Sok klub érdeklődött iránta, de a vezetők bíztak bennem és mindent megtettek azért, hogy James nálunk kössön ki.



A Spurs nagyszerűen kezdte az idényt, 4 forduló után 3 győzelemmel és 1 vereséggel a második helyen áll a csapat a tabellán a 100%-os Manchester City mögött.