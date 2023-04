Messi tagadja, hogy beszélt volna Xavival a visszatérésről

Jó viszonyban vannak, de ezt még nem vitatták meg.

Habár korábban Xavi Hernandez, az FC Barcelona vezetőedzője is megerősítette, hogy Lionel Messit mindig szívesen látná jövőre a katalán csapat mezében, most az argentin cáfolt meg egy pletykát.

A Barcelona háza táján többször is hangoztatták, ha lesz esélyük és minden pénzügyi fair play szabályt be tudnak tartani akkor megpróbálják visszacsábítani Lionel Messit a katalán fővárosba.

Az argentinnak már nem a prioritása, hogy a Paris Saint-Germanben folytassa a karrierjét és a hírek szerint a francia bajnokcsapat sem ragaszkodik hozzá. Most újra a Barcelona került előtérbe.

Xavi Hernandez korábban azt mondta, hogy kapcsolatban van korábbi csapattársával. A katalán Sport napilap most Lionel Messi környezetét szólaltatta meg és állítólag a játékos is kommentálta, hogy jelenleg nem beszélt még a visszatérésről Xavival. Xavi és Messi kapcsolata az előbbi Barcelonából való eligazolása után sem szakadt meg, sokat üzenetet váltottak egymással és hívásokat is kezdeményeztek.

Az argentin szerződése június 30-án jár le a PSG-vel, de már most szabadon tárgyalhat akármelyik klubbal. Jorge Messi, a játékos édesapja és ügynöke március végén találkozott a Barcelona elnökével, Joan Laportával, azonban ekkor csak egy gálameccs lehetőségét vitatták meg - mondták ezt az érintett felek.

