Még be sem mutatkozott a PSG-ben, máris az új csapatáról írnak.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

David Beckham tárgyal Lionel Messivel arról, hogy a párizsi szerződése után igazoljon az Egyesült Államokba és legyen az Inter Miami játékosa – írja az angol Mirror.

Az egykori angol csillag, aki jelenleg az MLS-ben szereplő klub tulajdonosa korábban megígérte, hogy egy igazi világsztárt visz Floridába és a hatszoros aranylabdás mellett Cristiano Ronaldo is képben van.

A Mirror kiderítette, hogy Messi a párizsi szerződés aláírása előtt Miamiban járt és ha már ott volt, akkor vett is hat luxuslakást magának. Ez legalábbis arra utal, hogy Messi elkezdte tervezni a jövőjét és eredményesek voltak a David Bekcham-mel folytatott egyeztetései.

Az Inter Miami jelenleg azért küzd, hogy bekerüljön az MLS rájátszásába, vagyis a befektetett jelentős összeg egyelőre nem hozott eredményt a pályán, így mindenképpen erősítésre szorul a csapat. Ezért figyelte Bekcham Ronaldo helyzetét is, ám Messi szerződtetése nemcsak az egykori angol klasszis fejében fordult meg. Az Inter Miami társtulajdonosa Jorge Mas is komolyan készül arra, hogy az argentin zseni a klubjukban fejezze be a pályafutását.

„Optimista vagyok, Messi az Inter Miami-ban is játszik majd mielőtt befejezi a pályafutását – nyilatkozta korábban Mas a Miami Heraldnak. – Ezzel beteljesedik majd a generációnk legnagyobb futballistájának pályafutása és a klubunk is teljesíti a küldetését, hogy világsztárt tudjon a soraiban. David és én nagyon keményen dologozunk azon, hogy a legjobb játékosokat szerződtessük és Messi vitathatatlanul minden idők egyik legjobbja.”

Vagyis az Egyesült Államokban már a 2023 utáni jövőt tervezik, miközben Messi még be sem mutatkozott a PSG-ben. A hatszoros aranylabdás a következő fordulóban léphet pályára először új csapatában.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Szerinted Messivel képes lesz megnyerni a Bajnokok Ligáját a Paris Saint-Germain? Most 4,00-szeres szorzó jár érte.