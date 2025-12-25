Hol tartanak most? Eltűnt sztárok nyomában

Függőség és futball

Amikor Dele Alli 2023-ban könnyeivel küszködve beszélt Gary Neville-nek a gyermekkori traumáiról és altatófüggőségéről, a világ azt hitte, talán be is fejezi labdarúgó karrierjét. De a 29 éves középpályás kalandja a Serie A-ban, a Comónál folytatódott, ahol Cesc Fabregas nyújtott segítő kezeket az egykor fiatal zseniként számon tartott angolnak.

Sajnos az olasz kaland sem végződött jól: egyetlen csereként való pályára lépés, egy gyors piros lap, majd szeptemberben a szerződés felbontása. Jelenleg csapat nélküli szabadügynök, aki a hírek szerint a visszavonulást fontolgatja. Alli félrecsúszott karrierje bizonyítja, hogy a mentális kihívások és a függőség elleni harc a legkeményebb mérkőzés, amit egy sportoló játszhat.

A herceg visszatért, de a korona elveszett

Hosszú száműzetés után 2025 márciusa hozta el a felszabadulást Paul Pogba számára. A doppingeltiltás csökkentése után a francia világbajnok nem maradt Torinóban, hanem visszatért hazájába, az AS Monaco együtteséhez.

Bár a hercegségben ismét magára húzhatta a csukát, a „Pogboom” korszak fénye megkopott. 32 évesen már nem bírja a heti két meccses terhelést: 2025 utolsó hónapjait vádli- és bokasérülések tarkították. Pogba még mindig olyat tud a labdával, amit senki más a Ligue 1-ben, de az intenzitás, ami egykor a világ legdrágább játékosává tette, már a múlté.

Messi bukott utóda

Ansu Fati a Barca 10-es mezének ex-örököse jelenleg szintén Monacóban tölti kölcsönjátékát. Bár jól kezdett (6 gól 14 meccsen), a decemberi újabb combsérülése betette a kaput. A friss hírek szerint a Monaco nem tart rá igényt végleg, így 23 évesen úgy tér vissza Barcelonába, hogy már senki sem tudja, van-e még helye az elitben. Flick intenzív rendszerében már biztos, hogy minden hely foglalt; Fati labdába sem rúghat Yamal mögött.

Ronaldo örököse

Joao Félix esete szemléletes példája annak, hogyan válhat egy 127 millió eurós ígéretből vándorszínész, aki végül a Közel-Keleten köt ki. A portugál támadó először 2023 januárjában érkezett kölcsönbe a Chelsea-hez, de hat hónap után az opció lehívása nélkül tért vissza az Atletico Madridba. Egy barcelonai kitérőt követően 2024 nyarán a Chelsea érthetetlen módon végleg megvásárolta, ám a londoni projekt káoszában Félix csupán egy lett a sok drága, de funkciótlan kiegészítő ember közül. 2025 júliusában a szaúdi Al-Nassr mentőövébe kapaszkodott. Most Cristiano Ronaldo árnyékában kezdett el levezetni 26 évesen.

A Manchester United - hatás

A Manchester City akadémiájáról indulva a Borussia Dortmundnál vált globális szupersztárrá, ahol gólérzékenysége és gólpasszai miatt a világ egyik legértékesebb fiatal tehetségeként tartották számon. A 2021-es, 73 millió fontos manchesteri átigazolása azonban a mélyrepülés kezdetét jelentette: a Premier League-el és Erik ten Hag menedzserrel is meggyűlt a baja. Bár a 2024-es dortmundi visszatérése (Bajnokok Ligája-döntő) és a chelsea-i kölcsönjátéka (Konferencia Liga-győzelem) felcsillantotta a reményt, a stabilitást nem sikerült visszanyernie. Jelenleg az Aston Villánál szerepel kölcsönben, de 2025 végére itt is peremre szorult: 13 mérkőzésen nulla gólt és gólpasszt jegyzett, miközben fegyelmi vitái és gyenge formája miatt már a januári távozásáról pletykálnak

