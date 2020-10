„Messi nyerte a trófeákat, nem Guardiola!”

Riták szokás megkérdőjelezni Pep Guardiola edzői képességeit, de volt főnöke, a német labdarúgás legendája, Felix Magath ezt is megtette.

Ez már csak azért is furcsa kijelentés, mert a 2008-2009-es szezonban bajnokságot, kupát és BL-t nyert a a szakember vezetésével, pedig ez az első éve volt edzőként. Aztán két évre ismét elhódította a BL-serleget a katalán csapat és akkor is Guardiola ült a kispadon. Ellenben az tény, hogy amióta a szakember elhagyta a Barcát nem tudta megnyerni a legjelentősebb európai sorozatot.

A Bundesligában szerzett aranyakat a Bayern Münchennel, de a Bajnokok Ligájában nem tudott a döntőbe kerülni, hiszen a , a Barcelona és az Atlético Madrid is útját állta a csapatának. Ugyanez a helyzet a Manchester Cityvel, amellyel nyert bajnoki címet, FA-kupát, de az európai nyolcaddöntőn nem lépett túl még egyszer sem.

Több csapat

Felix Magath a Bildnek nyilatkozva vonta kétségbe Guardiola képességeit.

„Kizárólag Lionel Messi miatt működött a csapat, hiszen ő a semmiből is el tudja dönteni a meccseket. Messi nyerte a címeket, nem Guardiola. Messi nélkül Guardiola rendszere sosem működött. Ha az a játék, amit Guardiola kitalált menne mással is, akkor már több alkalommal megnyerte volna a BL-t a Bayern Münchennel, vagy a Manchester Cityvel. A tiki-taka csak akkorműkődik, ha a játékosok technikailag felülmúlják az ellenfelet. A néző számár a labdatartás unalmas és egy csúcscsapatnak nincs is szüksége az ilyen taktikára. Guardiola gyakran veszít olyan szituációkban, amikor megpróbálja előre megnyerni a meccseket. Gyakran hoz rossz döntéseket és ez az akadálya a sikernek.”

Ha már nyilatkozott, akkor Magath Jürgen Kloppba is belerúgott egyet.

„Klopp elsősorban a jó igazolásaira vonatkozó döntések miatt sikeres, nem a taktika miatt. Ha a nem vette volna meg Alissont a kapuba és Virgil van Dijket a védelembe, akkor nem lenne sikeres Klopp rendszere.”