Messi mesterhármast lőtt, és megdöntötte Pelé rekordját!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Argentína Bolíviával csapott össze a világbajnokság dél-amerikai selejtezőjének 10. fordulójában. A házigazdák Lionel Messi mesterhármasával 3-0 arányban húzták be a győzelmet, ezzel a három találattal pedig Pelé rekordját is megdöntötte az argentin klasszis.

Mától Lionel Messi a legeredményesebb dél-amerikai labdarúgó a válogatottban elért találatok számát tekintve. Az argentinok 10-ese 79. gólját is megszerezte a nemzeti 11-ben, így a brazil korszakos zseni, Pelé korábbi, 77 találatos rekordját is átadta a múltnak. Messinek egyébként ez volt a 7. mesterhármasa a válogatottban, a hatszoros aranylabdás támadó a selejtezősorozat legeredményesebb játékosa is lett a kontinensen, épp korábbi csapattársát, az uruguayi Luis Suárezt megelőzve.

„Nagyon régóta vártam már erre, álmodoztam a rekord megdöntéséről. Nem lehetett volna ennél szebb ez a pillanat, édesanyám és testvéreim is a lelátón voltak, akik sokat szenvedtek életük során, de most velem ünnepelhetnek. Ez tesz nagyon-nagyon boldoggá” – mondta Messi a mérkőzést követően.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Ki lesz a francia liga gólkirálya? Messi végső sikere 2.30-szoros pénzt fizet.