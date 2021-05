Messi kihagyja az Eibar elleni szezonzárót

Nem lép pályára a spanyol bajnokság utolsó fordulójában Lionel Messi, ez azt is jelentheti, hogy többet nem láthatják a szurkolók Barcelona-mezben.

Hivatalossá vált, hogy Lionel Messi kihagyja a Barcelona szezonzáró mérkőzését. Az argentin aranylabdás már a pénteki edzésen sem vett részt. Ez pedig azt is jelentheti, hogy Messi vasárnap, a Celta Vigo ellen viselte utoljára a gránátvörös-kékek mezét. Mint ismeretes, továbbra sem tisztázott Lionel Messi és a Barcelona közös(?) jövője. Sokak szerint távoznia kéne, ha valaha még Bajnokok Ligáját akar nyerni, melyre azért már olyan sok lehetősége nem lesz, hiszen júniusban már 34 esztendős lesz.

A Barcelona számára pedig még tétje is lesz az Eibar elleni találkozónak, hiszen egy esetleges újabb vereséggel, és a Sevilla győzelmével a dobogóról is lecsúsznának Messiék. Az élen is nagy csata várható, jelenleg az Atletico Madrid vezet két ponttal a városi rivális Real előtt. Előbbi a Valladolid otthonában meccsel, míg a Real Madrid az Európa-liga döntős Villarealt fogadja.

