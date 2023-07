Messi két korábbi csapattársát is az Inter Miamiba viszik

Mire megérkezik az argentin, már csak ismerős arcok fogják körbe venni.

Lionel Messi eligazolása az Inter Miamiba felnyitotta több labdarúgónak a szemét, hogy az amerikai kontinensen folytassa karrierjét. Az argentin világbajnokot korábbi csapattársa, Sergi Busquets már biztosan követte David Beckham csapatához, de úgy tűnik további jól ismert arcokat kap maga mellé a 36 éves klasszis.

A katalán napilap, a Sport információi szerint a Barcelonával szerződést bontó Jordi Alba és a Paris Saint-Germainnél lejárt szerződésű Sergi Ramos is nemsokára Miamiba teheti át székhelyét.

A spanyol világbajnok több éven keresztül nagy riválisa volt Lionel Messinek, több heves hangulatú csata is fűződik a nevükhöz, amelyet az El Clásico keretein belül rendeztek le. Azonban az utóbbi két évet mindketten a PSG-nél töltötték el, ahol már kiváló kapcsolatot alakítottak ki egymás között. Az utóbbi időben már Ramos is szuperlatívuszokban mesélt az argentin társáról. A spanyol védő szívesen hosszabbított volna a PSG-vel, azonban a klub nem ajánlott neki olyan feltételeket, amelyeket ő elfogadott volna. Párizsban a keret átalakítása folyik és szeretnék fiatalabbá tenni az alakulatot. Az utóbbi hetekben lehetett hallani arról is, hogy Ramos visszatérne korábbi klubjához, a Sevillához. Azonban a 36 éves spanyol nagyon sokszor magára haragította az andalúziai szurkolókat amikor a Real Madrid színében ellenük játszott, így ott nem fogadnák felhőtlenül a visszatérését. A katalán napilap szerint így már csak egy lépés választja el attól a többször Bajnokok Ligája győztest, hogy az Inter Miamiba szerződjön.

Ramos mellett Jordi Alba is Amrikában képzeli el a jövőjét. A balbekk tizenegy évet töltött el Barcelonába, az előző idény végén döntött a távozás mellett. A kezdőből már a fiatal Alajandro Baldé szorította ki a rutinos védőt, így jobbnak látta, ha továbbáll. Lionel Messi az egyik legjobb barátjának számított Katalóniában, a két játékos az utóbbi években is tartotta a jó kapcsolatot. Habár a 34 éves védőnek több európai klubtól is van ajánlata, inkább szeretne újra Messivel, Busquetssel és Ramossal együtt játszani. Sőt számára az edző személye, Tata Martino sem lesz ismeretlen, vele is dolgozott együtt egy évet a gránátvörös-kékeknél.