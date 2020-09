Messi interjúja gyorsította a barcelonai reformokat

Egy héttel ezelőtt adott interjút a GOAL-nak Lionel Messi és az argentin világsztár abban a beszélgetésben jelentette be, hogy a játékosa marad. Ugyanakkor nem fogta vissza magát és rosszallását fejezte ki, hogy a Barca jelenlegi elnöke Josep Maria Bartomeu nem tartotta be a szavát, amikor nem engedte távozni.

Jövőre elnökválasztás lesz a klubnál, amelyen Jordi Farre is indul. A jelölt szerint a klub jelentős anyagi gondokkal küzd és mindenképpen változásokra törekszik. Elismerte azt is, hogy Messi interjúja elősegítették a barcelonai reformok felgyorsulását.

„Messi szerint nincs jövőkép, hazudott neki az elnökség és ennek is köszönhetően bizalmatlansági indítványt írtak alá többen az elnök ellen” – mondta Farre a GOAL-nak.

Több csapat

„Az interjú után felgyorsult minden, de most az a lényeg, hogy Messi marad és úgy gondolom, hogy arról is meg lehet majd győzni, hogy hosszabbítson, ha lejár a szerződése” – tette hozzá a jelölt, aki kitért a klub anyagi helyterére is.

"Nagyon veszélyes állapotban van a klub, hiszen 800 milliós adóssága van és sok fizetési kötelezettség áll fenn. Griezmannt például egy kölcsönnek köszönhetően fizették ki, és az FCB csak 2021-ben kezdi visszaadni a pénzt. Az új Camp Nou projektet a pénzügyi válság közepén le kell állítani, már csak azért is, mert egyelőre nem tudni mikor térhetnek vissza a szurkolók a lelátóra és tehet szert bevételre a klub. Reméljük, hogy szeptember 17-ig meglesz az elegendő aláírás a bizalmatlansági indítvány beadásához. Ha igen, akkor jöhet a közgyűlés és az elnökváltás.”

A másik jelölt is megszólalt és Luis Fernández Alá sem fogta vissza magát.

„Bartomeunak Soha nem volt terve, improvizáción alapszik a munkája, de ezt a Barcelonával nem lehet megtenni – mondta a jelenlegi elnökkel kapcsolatban. – Ezzel szemben nekünk világos elképzeléseink vannak arról, hogy a klub ismét nagy legyen."

Fernándezenk érdekes elképzelései vannak például a vezetőedző személyével kapcsolatban:

A cikk lejjebb folytatódik

„A kispadon Garcia Pimientára, a B-csapat edzőjéjre gondolunk. A Bayern példája lebeg a szemünk előtt, Flickről sem gondolta senki, hogy milyen nagyszerű edző és mégis mindent megnyert. Úgy gondoljuk, hogy Pimienta lehet az új Guardiola.”

Messiről is beszélt az elnökjelölt: „Jó, hogy marad! Messi olyan, mint Federer és szerintem még évekig játszhat. Ha nem tetszik majd neki az új elnök és távozni akar, akkor neki is szobrot kell itt kapnia Kubalához és Cruyffhoz hasonlóan. Messi bebizonyította, hogy tiszteli a klubot és a szurkolókat.”