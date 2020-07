Messi: „Gyenge csapat vagyunk”

Az Osasunától hazai pályán elszenvedett vereség tette végképp keserűvé a napját, miután a csütörtökön bebiztosította a spanyol bajnoki címét.

Lionel Messi ezek után éles hangot ütött meg.

„Gyenge csapat vagyunk, amelyet intenzitással és lelkesedéssel le lehet győzni” – idézi a BBC a meccs utáni nyilatkozatát.



„Roma, ..., elfogy a szurkolók türelme, mert nem adunk nekik semmit” – áll a Marcán a frusztrált argentintól, aki kendőzetlenül jelezte, ha ugyanúgy folytatják, mint a szezon második felében tették, a Bajnokok Ligájában sem számíthatnak semmi jóra. „Így a Napolitól is kikapunk.”



„A Madrid megtette a saját dolgát” – ismerte el a rivális győzelmének jogosságát, hiszen a Real egyetlen pontot sem vesztett a járvány miatti szünetet követően.

„A Barcelona vagyunk, nekünk is minden meccset meg kéne nyerni. Olyan pontokat hullattunk, amiket nem engedhettünk volna mg magunknak. Önkritikát kell gyakorolnunk, először is nekünk, játékosoknak, de mindenkinek” – üzent a klubházba is Messi, egyébként pedig teljesen jogosnak tartja a klubhoz közelállók dühét, mert saját magukra is mérgesek a futballisták.



A hatszoros aranylabdás egyénileg így is remek szezont fut, a La Liga történetében elsőként a gólok és a gólpasszok számában is elérte a húszat, és minden bizonnyal karrierje során hetedjére is gólkirály címet szerez.