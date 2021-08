Messi a Barcelona történetének legnagyobb játékosa – volt.

Lionel Messi a világ egyik legjobb játékosa, aki felnőtt pályafutása során csak a Barcelonában szerepelt. A katalán klub történetének ez a legfényesebb időszaka volt, amely azzal, hogy ma Messi nem írta alá az új szerződését lezárult. Nézzük az elképesztő adatokat.

Meccsek, gólok a Barcelonában

Lionel Messinél senki nem szerzett tóbb gólt a Barcelonában és nála többet senki nem is játszott a katalán klubban. Már önmagában az is döbbenetes, hogy 775 mérkőzésen lépett pályára, de a 670 gólt sem közelítik meg egy darabig.

SOROZAT GÓL MECCS La Liga 472 520 Bajnokok Ligája 120 149 Spanyol Kupa 56 80 Európai Szuperkupa 3 4 Klubvilágbajnokság 5 5 Spanyol Szuperkupa 14 20 Összesen 670 775

Mesterhármasok

Messinek sok olyan meccsen volt, amelyeket lényegében egyedül döntött el. 48 olyan találkozó volt, amelyeken minimum háromszor volt eredményes, de akadt olyan találkozója is, amelyen négyszer talált be és egy olyan is szerepel a statisztikában, amelyen ötször. A legrosszabbul a Valencia járt, mert ellene négyszer is triplázott az argentin.

MESSI | ÖSSZESEN: 48 Mesterhármas Négy gól Öt gól BARCELONA 41 6 1

Riválisok

ELLENFÉL HÁNY MECCSEN SOROZAT VALENCIA 4 LA LIGA (3), SPANYOL KUPA (1) OSASUNA 3 LA LIGA ESPANYOL 3 LA LIGA ATLÉTICO 3 LA LIGA (2), SPANYOL KUPA (1) DEPORTIVO 3 LA LIGA (3) SEVILLA 3 LA LIGA (2), SZUPERKUPA (1) GRANADA 2 LA LIGA RAYO V. 2 LA LIGA MÁLAGA 2 LALIGA LEVANTE 2 LALIGA REAL MADRID 2 LALIGA EIBAR 2 LALIGA MALLORCA 2 LALIGA BETIS 2 LALIGA ZARAGOZA 1 SPANYOL KUPA ALMERÍA 1 LA LIGA TENERIFE 1 LA LIGA CELTA 1 LA LIGA LEGANÉS 1 LA LIGA APOEL 1 BL B. LEVERKUSEN 1 BL AJAX 1 BL VIKTORIA PLZEN 1 BL CELTIC 1 BL ARSENAL 1 BL MAN. CITY 1 BL PSV 1 BL TOTAL 48

Címek : 35

Ez is elképesztő adat: Lionel Messivel 35 trófeát nyert a Barcelona. Ebből 25 spanyol arany, tíz pedig nemzetközi siker – utóbbiban van négy BL-serleg is.

SPANYOL CÍMEK

10 Ligas

8 Spanyol Szuperkupa

7 Spanyol Kupa

NEMZETKÖZI CÍMEK

4 Bajnokok Ligája

3 Európai Szuperkupa

3 Klubvilágbajnokság

Egyéni elismerések

Ebben a tekintetben is döbbenetes, hiszen Messi a legtöbb egyéni elismerést begyűjtő futballista. Hatszor nyert Aranylabdát és ugyancsak hat alkalommal szerezte meg az Aranycipőt. Nyolcszor kapta meg a Pichinchi Trófát, amit a Marca ítél oda. A spanyol bajnokságban és a BL-ben is többször választották meg a legjobbnak.