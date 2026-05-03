Lionel Messi Inter Miami 2026Getty
C. Kovács Attila

Érik a karrierváltás? Lionel Messi egy F1-es autóban tünt fel! + videó

Lionel Messi is ellátogatott a Forma 1-es Miami Nagydíjra. Az argentin világbajnok feleségével, Antonella Roccuzzo és két fiával jelent meg a vasárnapi versenyen az F1-es „paddock-ban". Messi viszonozta Franco Colapinto látogatását, de feltűnt a Mercedes garázsában is, ahol beleülhetett az egyik F1-es kocsiba is. Mutatjuk a részleteket!

A nyolcszoros aranylabdás focista járt az Alpine garázsában is, valamint fotózkodott a csapat olasz pilótájával, Franco Colapintóval.

A két sztár nem először találkozott egymással a héten, ugyanis a hét elején Colapinto az Inter Miami edzőközpontjába is ellátogatott, ahol közös kép is készült:

Lionel Messi egy Mercedesbe is beülhetett. Érik a karrierváltás? 

