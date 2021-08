Messi érkezése, Mbappé megtartás – egyik sem olcsó mulatság

A PSG-nél optimisták Messi érkezését, Mbappé megtartását illetően is, a vezetés azon dolgozik, hogy mindkettő financiális hátterét megteremtsék.

A Paris Saint Germainnél mind klubvezetésnél, mint pedig az öltözőben folyamatosan téma Lionel Messi, a legtöbben biztosra veszik az argentin érkezését. A PSG-nél természetesen nem csak Messi érkezése, de Mbappé megtartása is téma. A klubnál biztosra veszik, hogy Messi esetleges aláírását követően is meglesz a gazdasági háttér ahhoz, hogy Mbappét maradásra bírják. A cél, hogy Neymar, Messi és Mbappé együtt játsszon Párizsban! Ennek érdekében folyamatosan azon dolgoznak, hogy megfeleljenek az LFP (francia szövetség), és az UEFA pénzügyi előírásainak. Azzal is tisztában vannak a párizsiak, hogy a UEFA a koronavírus-járvány miatt rugalmasabban kezeli a dolgokat, ugyanakkor egy korábbi találkozón Franciaország kormánya ígéretet tett arra, hogy megsegíti a francia klubokat, ha ez szükséges.

Madridban pedig továbbra is várnak. A Real nem tett le arról, hogy megszerezze Kylian Mbappét, abban bíznak, hogy ha ezen a nyáron nem is, legkésőbb 2022-ben aláír hozzájuk a világbajnok francia támadó. A Real Madridnál megvárják mire jut a PSG és Mbappé (akit 2022-ig köt szerződés a francia fővárosba), közben pedig azon dolgoznak, hogy csökkentsék a játékoskeret méretét, ennek érdekében van akit eladnának, néhány pedig kölcsönben folytatnák máshol. A Real kerete jelenleg 27 főt számlál, és további két-három játékostól válnának meg.

