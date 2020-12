Messi elárulta, hogy hol folytatná a Barcelona után

Eddig erről azért nem volt szó! Lionel Messi most arra utalt, hogy szívesen szerződne az Egyesült Államokba és játszana a -ben.

Korábban arról volt szó, hogy a pénzügyi potenciálja – és immár argentin vezetőedzője – miatt a lehet Messi következő klubja, vagy ha nem a párizsi klubot választja, akkor a Pep Guardiola vezette lehet a befutó, hiszen ott is van pénz, ráadásul a szakvezetővel korábban nagy sikereket ért el a hatszoros aranylabdás.

Ehhez képest most arról beszélt Messi, hogy David Beckham és Thierry Henry nyomdokaiba lépve szívesen menne az amerikai bajnokságba, ami igencsak jövedelmező vállalkozás lenne a számára.

„Mindig is mondtam, hogy szerintem jól érezném magam az Egyesült Államokban, ám egyelőre arról nem tudok beszámolni, hogy bármiféle konkrétum lenne ebben az ügyben” – mondta Messi az argentin La Sexta-nak.

Ezzel együtt az is kiderült az interjúból, hogy hova nem megy Messi: „Lehetetlen, hogy a , vagy az Atlético Madrid játékosa legyek.”

Azt is megerősítette, hogy nyárig várni kell a nagy bejelentésekre.

„A szezon végéig nem történik semmi. A a legfontosabb és az, hogy sikereseklegyünk, nem szabad, hogy bármi is elterelje a figyelmünket az eredményességről. A szezon végét megvárom minden más jellegű üggyel. Egyelőre nem tudom mi történik majd, arra koncentrálok, ami most előttünk áll. Nem gondolkodom azon, hogy mi történik majd a későbbiekben, nem is tudom megmondani, mit tartogat a jövő. Azt sem tudom, hogy elmegyek-e, de ha igen, akko szépen szeretnék távozni.”

Visszatérve a kiinduláshoz: Messi számára a Manchester City tűnik a legjobb megoldásnak, de onnan is vezethet még út az Egyesült Államokba.