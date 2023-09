Messi berendezkedett Miamiban: megvette közel 11 millió dollárt érő kastélyát az argentin

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Lionel Messinek nem kell szerénynek maradnia, ha házvásárlásról van szó. Az FC Barcelona, a Paris Saint-Germain és az Inter Miami játékosaként is igen jelentős fizetést kap, lakhatási problémákon nem kell gondolkoznia. Az amerikaiak új kedvence két hónapnyi keresgélés után megtalálta legújabb otthonát Floridában.

A közel 975 négyzetméteres házban 10 hálószoba, kilenc fürdőszoba, egy mosdó és két kikötő található, valamint az ingatlanhaz tartozik egy 50 méter hosszú tengarpart. Ekkora területen kell osztozkodnia a Messi-családnak a Miamihoz közel található ingatlanban.

Messi még júliusban aláírt a David Beckham által is birtokolt Inter Miamihoz, azonban teljesen még nem tudott beilleszkedni a floridai városban. Ez pályán mutatott teljesítményén egyáltalán nem látszott meg, hiszen 11 mérkőzésen 11 alkalommal talált be, sőt öt asszisztot is összehozott. Az említett találkozókon Messi még nem kapott ki, teljesítményét pedig akkor koronázta meg, amikor megnyerte csapatának az első trófeáját, a Ligák Kupáját.

A 36 esztendős világbajnok a válogatott mérkőzések után már új otthonába térhet haza. Az ingatlant szeptember elsején 10,75 millió dollárért vették meg, amelyet 1988-ban építettek, majd 2000-ben tovább bővítettek. A ház tökéletes helyen van Messi szempontjából, mivel 8 kilométerre található a Drive Pink stadiontól és a szomszédos Fort Lauderdale-i Inter Miami edzőközponttól.

Az argentin családnak az ingatlan fenntartása miatt sem kell aggódnia, hiszen Messi három éves kontraktusa 130-150 millió dollárt hoz majd a konyhára, illetve pályafutása végeztével részesedést kap az Inter Miamiból.

Messi mellett korábbi csapattársa és jó barátja is csatlakozott David Beckham alakulatához. A spanyol világbajnok már korábban megvette új ingatlanját, Sergio Busquets egy 8,7 millió dollárt érő kastélyt vette meg, amely nagyon közel található Messi otthonához.

Az argentin klasszisnak egy másik lakást is birtokol Miamiban, azonban az nem volt közel a stadionhoz és az edzőközponthoz sem.