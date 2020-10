Messi-balhé: több fenyegetést is kapott az argentin gyúró

Ahogyan azt megírtuk, kisebb balhéval ért véget a hétközi Bolívia - Argentina (1-2) VB-selejtező. Ennek kiváltó oka az volt, hogy Lionel Messit folyamatosan provokálták a hazaiak.

Állítólag a bolíviaiak erőnléti trénere, az argentin származású Lucas Nava is különféle hangjelzésekkel próbálta meg zavarni az argentin támadót. Nava a meccs utáni dulakodás közben Lioneltől is megkapta a magáét: a klasszis lekopaszozta őt, valamint állítólag a férfi édesanyját is a szájára vette.

Nava a hatalmas táborral rendelkező Messi rajongók által is komoly támadásoknak volt kitéve - pedig ő csak szét akarta választani a feleket, hogy senkit se állítsanak ki.

Több csapat

"Ha tagja vagy a csapatnak, akkor meg kell védened őket. Fájt, hogy a fiamnak ezt az esetet kellett hallgatnia a tévében. Mindenhonnan, még Spanyolországból is kaptam a hívásokat - sértéseket és fenyegetéseket kaptam."

A híressé vált erőnléti edző nem vette magára a dolgokat, sőt egy szimpatikus ténnyel is előállt.