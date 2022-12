Messi a vb-trófeával provokálná Mbappét és a PSG szurkolóit!

Ez most komoly?

A GOAL információi szerint Lionel Messi arra kérte klubja, a Paris Saint-Germain vezetőségét, engedjék meg neki, hogy a csapat következő hazai mérkőzésén bemutathassa a vb-trófeát a szurkolóknak.

A PSG már a két ünnep között, december 28-án bajnoki mérkőzést játszik a Parc de Princesben az utolsó előtti helyen álló Strasbourg ellen, azonban meg lennénk lepődve, ha teljesítenék a friss világbajnok kérését.

A klubvezetés a hírek szerint vonakodik is, tekintve, hogy Argentína éppen Franciaországot múlta felül a fináléban büntetőpárbajban, ráadásul Messi csapattársa, Kylian Mbappé mesterhármasa is kevés volt ahhoz, hogy Didier Deschamps együttese emelje fel a végén a kupát, s a PSG-nél amiatt is aggódnak, mit szólna ehhez a francia támadó.

