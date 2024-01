Holtverseny után Messi a FIFA-nál is mindent vitt, a Botafogo játékosa nyerte a Puskás-díjat

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az argentin Lionel Messi lett a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnél (FIFA) az Év játékosa, az Inter Miami FC támadója harmadszor érdemelte ki az elismerést, amelyet hétfőn a FIFA londoni gáláján adtak át.

Az argentin zseni 2019 és 2022 után kapta meg ismét a rangos díjat.

A 36 éves játékmester a szavazáson ugyanannyi pontot gyűjtött, mint Erling Haaland, a Manchester City norvég válogatott csatára, így a csapatkapitányok voksai döntöttek, ebben az összevetésben pedig Messi volt a jobb.

A végeredmény a szurkolók szavazatai mellett a szövetségi kapitányok, válogatottak csapatkapitányai és újságírók voksai alapján alakult ki.

A szűkített háromfős listán a tavaly nyárig a Paris Saint-Germaint erősítő Messi és Haaland mellett Kylian Mbappé, a PSG 2018-ban világbajnok, 2022-ben vb-ezüstérmes francia válogatott támadója szerepelt.

Messi negyedszer nyerte el a FIFA év játékosa címet, ugyanennyi alkalommal bizonyult a legjobbnak akkor is, amikor a FIFA az Aranylabda-szavazással együtt választotta ki a legjobbat. Mbappé és Haaland még nem volt az év játékosa a FIFA-nál.

Ami a Puskás-díjat illeti, Guilherme Madruga, a brazil Botafogo középpályása nyerte az év legszebb góljáért járó elismerést. A 23 éves brazil játékos a 16-oson kívülről látványos ollózással vette be a Novorizontino kapuját a június 27-én játszott másodosztályú bajnoki mérkőzésen. A díjat Ane de Juan Damborena, Puskás Ferenc dédunokája adta át Madrugának. A 11 jelölt közül Madruga mellett még a paraguayi Julio Enciso (Brighton) és a portugál Nuno Santos (Sporting Lisboa) szerepelt a szűkített hármas listán.

Ami a további díjakat illeti, az edzőknél Pep Guardiola és Sarina Wiegman nyert, Ederson és Mary Earps tarolt a kapusoknál, míg Aitana Bonmatí lett év év női labdarúgója.

A férfiaknál Thibaut Courtois, Kyle Walker, John Stones, Ruben Días, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Jude Bellingham, Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbppé és Vinícius került az év csapatába, a nőknél Earps, Lucy Bronze, Alex Greenwood, Olga Carnona, Aitana Bonmatí, Kiera Walsh, Ella Toone, Alessia Russo, Sam Kerr és Alex Morgan kapott helyet.



Magyarországot is képviselték a gálán

A díjátadón részt vett a legendás magyar futballista, Puskás Ferenc dédunokája is, Ane de Juan Damborena, és Csányi Sándor, a magyar szövetség elnöke, a FIFA-alelnöke, Mészáros Lőrinc a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia elnöke, Szöllősi György, a Puskás-ügyek nagykövete is – számolt be róla az Index.

A 2023-as FIFA gála díjazottjai:

Az Év Férfi Játékosa: Lionel Messi

Az Év Férfi Edzője: Pep Guardiola

Puskás-díj: Guilherme Madruga

Az Év Női Játékosa: Aitana Bonmatí

Az Év Női Edzője: Sarina Wiegman

Az Év Férfi Kapusa: Ederson Moraes

Az Év Női Kapusa: Mary Earps

Az Év Férfi Álomcsapata: Thibaut Courtois – Kyle Walker, John Stones, Rúben Dias – Bernardo Silva, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne – Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinícius Júnior

Az Év Női Álomcsapata: Mary Earps – Lucy Bronze, Alex Greenwood, Olga Carmona – Ella Toone, Aitana Bonmatí, Keira Walsh – Lauren James, Sam Kerr, Alex Morgan, Alessi Russo

Külön-díj: Marta

Fair Play-díj: Brazil férfi labdarúgó-válogatott

Az Év Szurkolója: Hugo Daniel „Toto” Íniguez

Forrás: MTI; Index